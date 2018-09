Glocken läuten für den Frieden

von Helma Piper

19. September 2018, 14:27 Uhr

Erstmals werden am „Tag des Friedens“, 21. September, in ganz Europa die Glocken gemeinsam läuten. Der Gedenktag der Vereinten Nationen erinnert in diesem Jahr an das Ende des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren sowie an den Ausbruch und das Ende des 30-jährigen Krieges 1618 bis 1648.

Auch die Glocken der Martin Kirche in Nortorf (Foto) rufen morgen von 18 bis 18.15 Uhr zum Frieden auf. Im Anschluss an das Glockengeläut wird Pastorin Sabrina Biehl in der Kirche noch eine Friedensandacht halten.