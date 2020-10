SH Netz Cup in Rendsburg : Glasperlenspiel und Hermes House Band sorgten für Partylaune am Kreishafen

600 Zuschauer durften zu den Konzerten. Für die Hermes House Band war es der erste Live-Auftritt seit acht Monaten.

von Horst Becker

18. Oktober 2020, 17:48 Uhr

Rendsburg | Live-Musik auf der großen NDR-Bühne begeisterte am Freitag und Sonnabend die Besucher beim SH Netz Cup. Jeweils 600 Besucher hörten „Glasperlenspiel“ und die „Hermes House Band“. Auf der Fläche neben der Eisenbahnhochbrücke hatten Helfer 700 Stühle im Corona-Sicherheitsabstand aufgestellt. Maximal 600 davon durften besetzt werden.

Tanzbewegungen auf dem Stuhl

Wer sich die Bands anhören wollte, musste sich im Internet anmelden und bekam dann einen QR-Code auf sein Smartphone gesendet. Bei der Einlasskontrolle wurde der Code gescannt zusätzlich die Angaben zur Person mit dem Personalausweis abgeglichen. Diese Procedere machten auch die Schwestern Rita und Marianne Kotte mit, die aus Niedersachen angereist waren.

„Die Corona-Sicherheitsverordnungen werden hier strikt eingehalten. Registrierung der Besucher, Abstände, Maske bis zum Platz – alles wird beachtet“, meinte Rita Kotte. „Endlich wieder einmal ein Live-Konzert, auch wenn lautes Mitsingen nicht erlaubt ist“, freute sich ihre Schwester. „Aber „Arme in die Luft“ und ein wenig tänzerische Bewegung auf dem Stuhl ist ja auch schon etwas.“

90 Minuten Live-Musik

Jop Wijlacker, Sänger der „Hermes House Band“, freute sich, am Sonnabend „nach acht Monaten“ wieder vor Publikum spielen zu dürfen. Auch Carolin Niemczyk, Sängerin der deutschen Band „Glasperlenspiel“, freute sich über den Live-Auftritt am Freitagabend. „Wir alle hätten nicht gedacht, in diesem Jahr noch einmal ein Open-Air-Konzert spielen zu können.“ Nach 90 Minuten, in denen auch die Hits „Geiles Leben“ und „Echt“ zu hören waren, ging das Publikum zufrieden nach Hause.