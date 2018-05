Glasfasernetz auf der Wunschliste

Informationsveranstaltung mit mehr als 300 Besuchern / Erfde und Tielen setzen auf schnelles Internet / Meldefrist bis zum 8. Juli

von Helma Piper

04. Mai 2018, 11:56 Uhr

Mehr als 300 Besucher aus Erfde und Tielen verfolgten in der Stapelholm-Halle in Erfde die Informationsveranstaltung über den Glasfaserausbau in beiden Gemeinden. Zusammen mit 20 weiteren Gemeinden habe sich Tielen und Erfde zu dem Breitbandzweckverband „Mittlere Geest“ zusammen geschlossen. Nach einer europaweite Ausschreibung hatte sich die TNG-Stadtnetz GmbH als wirtschaftlichster Anbieter herausgestellt. Vertreter des Breitbandzweckverbandes und der TNG stellten ausführlich die Vorteile des Glasfaserausbaus dar.

Auf den Punkt brachte es TNG-Abteilungsleiter Martin Stadie: „Kupferleitungstechnologie ist nun einmal endlich in der Menge der Bandbreite.“ Glasfaser biete daher höchste Verbindungs-Geschwindigkeiten in allen Lebensbereichen. Besonders kleinere Gemeinden werden sich verändern, da Menschen wegen des teureren Wohnraumes „aus Städten flüchten, weil die neue Telekommunikation entsprechend da ist.“

Diese These vertritt auch Tielens Bürgermeister Jan-Peter Rief (36): „Unsere Einwohner müssen weniger auf die Straße und unsere Kinder sind mit der Vielfalt der neuen Technologie ausgestattet.“ Erfdes Bürgermeister Thomas Klömmer (35) trug dazu ergänzend vor, dass man als ländlicher Zentralort attraktiver für Firmenansiedlungen und Zuzügen von Neubürgern werde. „Vor allem junge zuziehungswillige Familien fragen als erstes nach einer Ganztagesbetreuung für ihre Kids und zweitens nach einem schnellen Internet“, so Klömmer.

Auch anwesende Betriebsinhaber freuen sich schon auf das Glasfasernetz. „Für uns Landwirte ist diese Technologie zukunftsbringend, so zum Beispiel in der Fernüberwachung unserer Rinder“, so Sven Rahn (42) aus dem Erfder Ortsteil Ekel. Fleischermeister Michael Heyn (46) aus Erfde ergänzte: „Das schnelle Netz müssen wir einfach haben.“ Autowerkstattinhaber Swen Jürgens (32) aus Tielen sagte dazu: „Wir brauchen Glasfaser, um unsere Kunden nicht zu verlieren.“

Der Wunsch nach dem Glasfaserausbau ist in beiden Gemeinden vorhanden. Realisiert werden kann dieses Vorhaben aber erst, wenn bis zum 8. Juli 2018 mindesten 60 Prozent aller Wohneinheiten im Verbandsgebiet vertraglich zustimmen. „Bis zu diesem Termin entfallen auch die Glasfaser-Hausanschluss-Kosten in Höhe von 980 Euro“, warb Stadie.

Noch konkreter wurde Lutz Schnoor, Stabstelle für Orts- und Projektentwicklung im Amt Arensharde: „Wenn wir im Verbandsgebiet die 60 Prozent Mindestanschlussquote erreichen, beginnen wir Ende Juli 2018 mit dem Verlegen der Leerrohre und bis Ende 2019 hat dann jeder seinen gewünschten Glasfaseranschluss.“