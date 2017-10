Rathaus Rendsburg : Gilgenast will Schulden-Notbremse ziehen

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Frank Höfer

erstellt am 24.Okt.2017 | 12:18 Uhr

Zäsur und Premiere in der kurzen politischen Herbstpause: Erstmals in seiner knapp fünfjährigen Amtszeit als Rendsburger Bürgermeister will Pierre Gilgenast eine Haushaltssperre verhängen. Nach LZ-Informationen ist geplant, diesen Schritt heute offiziell zu vollziehen. Die Rathaus-Mitarbeiter wurden bereits vergangene Woche in einer internen Mitteilung über den bevorstehenden Stopp aller freiwilligen Ausgaben informiert.

„Der Bürgermeister hat mit dem Schreiben angekündigt, eine Haushaltssperre zu erlassen. Die Sperre soll am Dienstag formell umgesetzt werden“, bestätigte Alexander Söbbing, Fachdienstleiter Finanzen, gestern auf Anfrage. Gleichzeitig wolle Gilgenast über die damit verbundenen Einschränkungen informieren. Der kommunale Haushalt der Stadt Rendsburg läge damit von einem Tag auf den anderen auf Eis. Alle freiwilligen Leistungen der Stadt, für die es keine rechtsverbindlichen Zahlungsverpflichtungen gibt, würden gestrichen. Das gilt auch für Vorhaben, mit denen noch nicht begonnen wurde, auch wenn die Politik bereits andere Beschlüsse gefasst hat. Betroffen von der Sperre wäre zum Beispiel – Ironie der Geschichte – eine Investition, mit der die Verwaltung mittel- und langfristig Geld sparen will. Ein externes Organisationsgutachten soll Wege aufzeigen, wie die hohen Personalkosten im Rathaus eingedämmt werden können. Allen voran die CDU drängt auf Kürzungen in diesem rund 17 Millionen Euro schweren Bereich. Das Gutachten darf laut Senatsbeschluss vom 5. Oktober bis zu 100 000 Euro kosten. Die Ausschreibung wurde noch nicht auf den Weg gebracht – und muss bis auf weiteres in der Schublade bleiben.

Auslöser für die fiskalische Notbremse ist die neue Einwohnerzahl von Rendsburg, die dem Rathaus Anfang Oktober aus dem Statistikamt Nord gemeldet wurde (27 690). Sie liegt 822 Personen unter den Zahlen aus der Verwaltung, die dem Haushaltsentwurf zugrunde gelegt wurden. Im Haushalt wirken sich die Daten aus, weil über sie die Schlüsselzuweisungen des Landes berechnet werden. Dem Schatzmeister fehlen plötzlich 520 000 Euro in der Kasse. Mit dem Geld sollte das voraussichtliche Minus von 1,4 Millionen Euro im Verwaltungshaushalt des kommenden Jahres minimiert werden. Nun will Gilgenast durch die Haushaltssperre einen Überschuss im laufenden Jahr erzielen, um gestärkt in die weiteren Haushaltsberatungen zu gehen.