Ab Dezember : Gilgenast will Eurocity-Zwischenstopp in Rendsburg

Die Eurocity-Route von Hamburg nach Kopenhagen verläuft ab Dezember nicht mehr über Fehmarn, sondern über Flensburg und Fredericia.

von Dirk Jennert

31. Juli 2019, 18:38 Uhr

Rendsburg | Die Bauarbeiten an den Gleisen zum künftigen Fehmarnbelt-Tunnel zwingen die Deutsche Bahn AG dazu, ihre einzige Eurocity-Verbindung nach Skandinavien umzuleiten. Rendsburg könnte davon profitieren. Denn der EC Hamburg-Kopenhagen wird ab Dezember nicht mehr über Lübeck und die Fähre Puttgarden-Rödby die dänische Metropole anfahren, sondern die Trasse über Neumünster, Pattburg und Fredericia nehmen. Bürgermeister Pierre Gilgenast will erreichen, dass der Euro-City einen Zwischenhalt in Rendsburg einlegt.

Gilgenast hat gegenüber der Bahn mündlich und schriftlich Interesse angemeldet. Das bestätigte er der Landeszeitung. Es geht um täglich drei Züge in jede Richtung, und zwar während der gesamten Dauer der Fehmarnbelt-Arbeiten. Das bedeutet: Bis mindestens 2028 dürfte der Eurocity über Rendsburgs Eisenbahnhochbrücke rollen. Die Eurocity-Züge gelten neben den Hochgeschwindigkeitszügen des Typs ICE als Aushängeschilder der Bahn.

Die EC-Strecke Hamburg-Kopenhagen betreibt die Deutsche Bahn gemeinsam mit der Dänischen Staatsbahn (DSB). Ursprünglich war auf der ab Dezember genutzten Ausweichroute durch Schleswig-Holstein kein einziger Zwischenstopp vorgesehen. Nach Interventionen der Politik zeigte sich die Bahn dazu bereit, zumindest einen Stopp im nördlichsten Bundesland einzulegen. Die Stadt Flensburg bekundete als erste ihr Interesse, zog jedoch den Kürzeren gegenüber dem 15 Kilometer entfernten dänischen Pattburg. Bahnsprecher Egbert Meyer-Lovis nennt den Grund: Flensburgs Bahnhof liegt 2,5 Kilometer östlich der Nord-Süd-Trasse. Um ihn zu erreichen, hätten die Züge eine Schleife fahren müssen. Zeitverlust: mindestens zehn Minuten: „Dies ist in dem erforderlichen Fahrplantakt sowohl auf dänischer als auch auf deutscher Seite nicht abbildbar.“ Im Gespräch für einen Halt in Schleswig-Holstein sind laut Meyer-Lovis nur noch die Bahnhöfe Schleswig und Rendsburg.

Bürgermeister Gilgenast wirft die gute Anbindung an die Landeshauptstadt in die Waagschale. Bahnreisende aus Kiel erreichen Rendsburg im Idealfall nach 38 Minuten, bis Schleswig wären es mindestens 58 Minuten. Für Rendsburg spricht aus Gilgenasts Sicht auch die in Angriff genommene Aufwertung des Bahnhofs, zum Beispiel durch eine geplante bewachte Fahrradstation. Zudem habe die Stadt eine historische Bindung zu Dänemark. Rendsburg war einst südlichste Grenze des Königreichs. Unterstützung bekommt er von Landrat Dr. Rolf-Oliver Schwemer. Er begrüßt Gilgenasts Vorstoß.

Die Entscheidung, ob Schleswig oder Rendsburg den Zuschlag erhält, könnte innerhalb der kommenden Wochen fallen. Bahnsprecher Egbert Meyer-Lovis: „Wir hoffen, dass uns Ende August ein finaler Planungsstand vorliegt.“