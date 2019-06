Rendsburg : Gildetag mit Marsch durch Innenstadt eröffnet

Die Altstädter Vogelschützengilde zog am Dienstagmorgen durch die Straßen. Proklamation des neuen Königs am Abend.

Zünftige Blasmusik war am Dienstagmorgen in der Rendsburger Innenstadt zu hören. Das Jugendblasorchester der Christian-Timm-Schule Rendsburg führte den Umzug der Altstädter Vogelschützengilde an.

Horst Becker

Die Gildebrüder und Musiker trafen sich bereits um 5.30 Uhr auf dem Altstädter Markt. Um 5.45 Uhr wollten sie per Bus zur Residenz des bisherigen Königs Peter Thomsen in Fockbek gehen, wegen des Regens fuhren sie aus Rücksicht auf die Instrumente aber mit dem Bus. Anschließend kehrten sie zum Alten Rathaus zurück. Dort wurden sie von Bürgermeister Pierre Gilgenast empfangen.

Horst Becker

Gegen 9 Uhr brachen sie mit der Gildefahne zum Hotel Conventgarten auf. Für geladene Gäste aus Kultur, Wirtschaft und Politik wird ein Gildefrühstück ausgerichtet.

Ab 15.30 Uhr wird im Schützengrund an der Hindenburgstraße der Holzvogel abgeschossen. Um 18.30 Uhr beginnt ein öffentliches Klassikkonzert der Norddeutschen Sinfonietta auf dem Altstädter Markt, gefolgt von einem Zapfenstreich mit der Capella Musica ab 20 Uhr.