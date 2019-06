Rendsburg : Gilde sammelt am Freitag mit Bettelwagen Geld für bedürftige Kinder

Drei Gruppen sind in der Stadt Rendsburg unterwegs.

von Frank Höfer

13. Juni 2019, 17:20 Uhr

Die Neuwerker Scheiben-Schützen-Gilde zieht heute mit ihrem Bettelwagen durch Rendsburg. Traditionell sammeln die Mitglieder in Firmen, Büros und Arztpraxen Geld für den guten Zweck. Wie der erste Ältermann Dr. Norbert Klause berichtet, wurden in den vergangenen Jahren jeweils 6000 bis 9000 Euro zusammengelegt. Die Gilde will das Geld im Herbst an Bürgermeister Pierre Gilgenast überreichen. Er soll damit bedürftige Kinder unterstützen.

Die Gilde zieht in drei Kolonnen durch die Stadt. Das Nord-Team besucht Industriebetriebe. Die Gruppe Süd zieht durch die Schleife, Neuwerk und angrenzende Gebiete. Eine dritte Mannschaft ist mit einem Drehorgelwagen vom Schiffbrückenplatz durch die Hohe Straße und den Stegen unterwegs. Nach dem Kassensturz will die Gilde das Geld bei der Sparkasse deponieren.