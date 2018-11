Erfolgreiche Sammlung : Gilde erbettelte 6000 Euro

Die Neuwerker Scheiben-Schützen helfen mit der Spende bedürftigen Familien.

Mit dem Bettelwagen durch Rendsburg zu ziehen und Geld für bedürftige Menschen zu sammeln – beides gehört zu den Traditionen der 1692 gegründeten Neuwerker Scheiben-Schützen-Gilde. Auch in diesem Jahr sei die Spendensammlung erfolgreich gewesen, stellte der Ältermann Dr. Norbert Klause fest. Vor der Gildeversammlung im Hotel „Conventgarten“ überreichten Gildebrüder kürzlich einen Spendenscheck über 6000 Euro an den Stadtpräsidenten Thomas Krabbes.

Es sei eine „Herzensangelegenheit“ der Neuwerker Gilde, sich für das Stadtwohl einzusetzen, betonte Klause. Der Ältermann appellierte an die Verantwortlichen in Politik und Verwaltung, Entscheidungen schneller zu treffen. „Vieles geht zu langsam. Es stehen Leute mit gefüllten Geldbeuteln vor den Toren der Stadt und wollen rein“, sagte er. Klause nannte als Beispiel die Umnutzung der ehemaligen Eiderkaserne, die sehr schleppend vorangehe. Stadtpräsident Thomas Krabbes, der auch Ältermann der Altstädter Gilde ist, sprach sich für „offene Türen für Investoren“ aus. Aber es gebe komplexe Zuschuss- und Bauregeln, die oftmals Zeit kosteten. Krabbes will die Spende in einen Fonds für schnelle Familienhilfen geben. „Bei den Kosten für Schulausflüge oder der Zahlung von Kita-Beiträgen fallen manche Familien durch das Raster – da wollen wir zügig helfen“, erklärte Krabbes.