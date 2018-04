Feuerwehrübung : Gewerbegebiet Rendsburg-Nordwest: Löschwasser schwierig zu erreichen

Mit 80 Einsatzkräften und drei Wehren wurde am Wochenende geübt. Zum Brunnen in der Büsumer Straße ist es weit.

von Horst Becker

23. April 2018, 09:57 Uhr

Rendsburg | Schwarzer Rauch lag am Sonnabendvormittag über dem Gelände des Haustechnik-Großhändlers „Vollbrecht + Pohl“ an der Büsumer Straße in Rendsburg. Zum Glück loderten die Flammen nur in einer Brandwanne der Feuerwehr. Im Zuge einer Übung sollten die Blauröcke aus Rendsburg, Fockbek und Büdelsdorf aber davon ausgehen, dass es im hinteren Bereich des Grundstücks in der Lagerhalle „E“ brennt.

„Bei Einsätzen westlich der Bundesstraße 77 wird immer die Fockbeker Wehr mitalarmiert, weil sie näher dran ist“, erklärte der Rendsburger Wehrführer Gerrit Hilburger. Er hatte die Übung zusammen mit dem Büdelsdorf Feuerwehrchef Thomas Krämer vorbereitet.

In der mit einer Nebelmaschinen verrauchten Lagerhalle mussten die Feuerwehrleute unter Atemschutz nach fünf vermissten Menschen suchen. Zudem bekämpften sie das angenommene Feuer von Drehleitern aus. Hierbei zeigte sich eines der Hauptprobleme, vor die die Wehren im Gewerbegebiet Rendsburg-Nordwest bei Bränden stehen. „Die Wasserversorgung ist schwierig“, stellte der Einsatzleiter Jens Schnittka von der Rendsburger Feuerwehr fest. Zwar besitze die Firma „Vollbrecht + Pohl“ zwei Brunnen auf ihrem Gelände, aber die Wege seien weit. Deshalb habe die Vorbereitung von Schlauchverbindungen zu den Drehleitern lange gedauert.

Bei größeren Bränden müsse zusätzlich Wasser von der gegenüberliegenden Seite der B77 geholt werden. Zisternen gebe es im Eiderpark und auf dem Gelände der Firma Storm. „Dann muss die B77 für den Einsatz gesperrt werden.“ Eine weitere Möglichkeit wäre, das Löschwasser aus dem Armensee zu holen. „Wenn es hier im Gewerbegebiet richtig brennt, dann brauchen wir weitaus mehr Personal und Material.“ Bei der Übung waren etwa 80 Feuerwehrleute im Einsatz, dazu zehn Kräfte der Bereitschaft des Deutschen Roten Kreuzes in Rendsburg sowie die Polizei. Die Ehrenamtlichen übten auf dem Firmengelände nicht nur das Löschen, sondern auch die Rettung eines Menschen aus einem Unfallfahrzeug. Das Auto war von einem Radlader „aufgespießt“ worden, dessen Fahrer auf der Flucht vor dem Brand in der Lagerhalle war. Mit hydraulischen Geräten wie Spreizer und Schere schnitten Feuerwehrleute das Dach des Fahrzeugs auf und übergaben den „Verletzten“ an den Rettungsdienst.

Für Gerrit Hilburger ist es sehr wichtig, die Zusammenarbeit mit den Nachbarwehren immer wieder zu üben. „Jeder muss wissen, was wer automatisiert macht, wenn er am Einsatzort eintrifft.“