Feuer in Werkstatt : Gewaltige Explosion in Langwedel

Nach ersten Erkenntnissen war am Montag (22. Mai) gegen 20 Uhr ein Feuer in einer Werkstatt an der Bordesholmer Straße ausgebrochen. Was genau die Explosion ausgelöst hat, war am Abend noch unklar. Das Gebäude wurde völlig zerstört. Verletzte hat es offenbar nicht gegeben, dennoch war zunächst der Rettungshubschrauber angefordert worden. Die Feuerwehren der Region wurden zum Großeinsatz gerufen. Sie sperrten die Straßen ab, weil weiterhin Explosionsgefahr herrschte. Die Rauchsäule über der Brandstelle war weithin sichtbar.

von Tilmann Post

erstellt am 22.Mai.2017 | 21:00 Uhr