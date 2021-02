Kreis Rendsburg-Eckernförde : Gesundheitsamt meldet 36. Todesfall und 21 Corona-Neuinfektionen

Ein 75-jähriger mit dem Coronavirus infizierter Mann starb am Mittwoch in der Imland-Klinik in Rendsburg.

Nach einem ruhigen Infektionsgeschehen in den vergangenen Tagen vermeldete das Gesundheitsamt des Kreises am Mittwoch wieder 21 Corona-Fälle. „Hierbei handelt es sich vor allem um Kontaktpersonen und Haushaltsmitglieder bereits infizierter Personen“, so ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.