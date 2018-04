Gesucht: Jung, musikalisch, begabt

Rotary Club Rendsburg-Mittelholstein schreibt Kulturpreis aus / Bewerbungsfrist endet am 30. April

von lz

08. April 2018, 16:59 Uhr

Gesucht wird eine junge Musikerin oder ein junger Musiker aus dem Raum Rendsburg, nicht älter als 39 Jahre. Er oder sie sollte ein Instrument spielen, egal welches, und begabt sein. Geboten wird die Aussicht, Träger des Kulturpreises des Rotary Clubs Rendsburg-Mittelholstein 2018/2019 zu werden, 2500 Euro einzustreichen, ein Konzert zu geben und einen professionellen Live-Mitschnitt davon mit nach Hause zu nehmen.

Nach einjähriger Pause schreibt der Rotary Club Rendsburg-Mittelholstein wieder seinen Kulturpreis aus, diesmal im Bereich der Musik. Bewerbungsschluss ist Montag, 30. April 2018. Wie Präsident Christian Gayed mitteilte, wird eine Jury anhand der Einsendungen zuerst eine „Shortlist“ bilden. Anschließend wird der Träger oder die Trägerin des Preises gekürt, der im Frühjahr 2019 verliehen wird.

Bewerber können sich selbst vorschlagen oder nominiert werden. Sie sollte mit einer aussagekräftigen Biografie vorgestellt werden. Auch Tonträger oder Links zu Hörbeispielen im Internet sollen eingereicht werden.

Der Rotary Club Rendsburg-Mittelholstein begann 2009, jährlich einen Kulturpreis auszuschreiben. Die Auszeichnungen wurden unter anderem auf den Gebieten der Journalistik, Literatur und Fotografie vergeben. Bisher durften sich Interessenten aus ganz Norddeutschland bewerben. Für den Kulturpreis 2018/2019 beschränkt der Rotary Club den Teilnehmerkreis auf Menschen aus der Region Rendsburg. Bewerbungen an den Rotary Club Rendsburg-Mittelholstein, Kirchspiels Gasthaus, Große Mühlenstraße 9, 24589 Nortorf oder per E-Mail an die Adresse praesident@mittelholstein. rotary1890.org.