Anzeige: Sparkasse Mittelholstein AG : Gestern, heute und morgen eine verlässliche Bank – seit 1823 regional und persönlich

Die beste Bank im Herzen des Landes sein – das ist der Anspruch der Sparkasse Mittelholstein AG. In Zeiten von Digitalisierung, Regulatorik und Niedrigzinsen eine echte Herausforderung, der sich die Sparkasse gern stellt.

04. November 2019, 00:01 Uhr

Rendsburg | Seit fast 200 Jahren – die Sparkasse wurde 1823 als Spar- und Leih-Kasse Rendsburg gegründet – ist die Sparkasse Mittelholstein AG in Rendsburg für ihre Kunden da und dies wird auch in Zukunft so bleiben. Wenn sich auch viele Dinge im Laufe der Zeit verändert haben, so ist eines immer gleichgeblieben: die Nähe zum Kunden. Am Röhlingsplatz in Rendsburg befindet sich die Hauptstelle der Sparkasse. Das rote Backsteingebäude gehört ebenso zur Silhouette der Stadt wie das Landestheater, die Christkirche oder die Nordmarkhalle. Mit umfangreichen Umbau- und Modernisierungsarbeiten der Hauptstelle Ende 2018 / Anfang 2019 hat die Sparkasse in ihr Zukunftskonzept, aber vor allem auch in den lokalen Standort Rendsburg investiert.

Digitale Wettbewerber und Niedrigzinsen setzen Kreditinstitute unter Druck. Jeder kann beobachten, dass sich Großbanken massiv aus der Fläche zurückziehen und selbst in den größten Gemeinden unseres Geschäftsgebietes nicht mehr vertreten sind. Natürlich müssen auch wir unsere Standorte an das veränderte Verhalten unserer Kunden anpassen. Aber wir sehen die Verbundenheit mit der Region weiterhin als unseren größten Trumpf. Deshalb investieren wir sukzessive in verschiede Standorte, wie jüngst am Standort Rendsburg – Investitionen in die Zukunft unserer Sparkasse zum Nutzen unserer Kunden. Dr. Sören Abendroth, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Mittelholstein

MittelholsteinCampus: Seminarreihe für Kunden und Nichtkunden

Der persönliche Kontakt zum eigenen Berater vor Ort ist für viele Kunden weiterhin wichtig und schafft Vertrauen. Das Online-Angebot der Sparkasse Mittelholstein AG über die Homepage oder App gewinnt unter Komfort-Gesichtspunkten aber immer weiter an Bedeutung und rundet – wie das KundenServiceCenter – das Angebot ab.

Die Sparkasse ist der finanzielle Wegbegleiter für ihre Kunden in allen Lebensphasen. Hier gehört neben den üblichen Bankdienstleistungen auch das Angebot von Seminaren. Zum Beispiel bietet die Sparkasse für digitale Einsteiger und Erstbenutzer Seminare bei Kaffee und Kuchen zum Online-Banking an. Bei den Kunden kommt das richtig gut an.

Einmal im Monat veranstalten wir das Seminar „Online-Banking leicht gemacht“ für unsere Kunden und interessierte (Noch-) Nicht-Kunden. Von den bisherigen Teilnehmern gab es bisher ausschließlich positive Rückmeldungen. Sandra Struve, Privatkundenberaterin in der Filiale Röhlingsplatz

Der MittelholsteinJoker: Girokonto mit Mehrwert

Ihren Kunden mehr zu bieten, als sie erwarten – das hat die sich die Sparkasse Mittelholstein AG zur Aufgabe gemacht. Dabei setzt sie auf regionale Partner und Vorteile. Gebündelt wird das Ganze im MittelholsteinJoker . Neben dem normalen Girokonto inkl. Kreditkarte bietet der MittelholsteinJoker Zusatzleistungen, wie eine Rückerstattungen bei Reisebuchungen und Eventim-Tickets bis zu 7 Prozent des Kaufpreises oder Versicherungen für das eigene Smartphone und den Laptop. Zusätzlich hat die Sparkasse Mittelholstein AG viele lokale Partner, die verschiedene Rabatt-Vorteile direkt in Rendsburg sowie im Geschäftsgebiet der Sparkasse anbieten: in Restaurants, Apotheken, Fitnessstudios, Tankstellen, Theatern, Kinos und vielen mehr.

Gut für die Region

Sparkasse Mittelholstein AG

Rund 90.000 Kunden schenken der Sparkasse Mittelholstein AG ihr Vertrauen. Davon sind etwa 10.500 Firmen- und Geschäftskunden. Durch die Vergabe von Krediten unterstützt die Sparkasse Existenzgründungen und investiert so nicht nur in die Zukunft ihrer Kunden, sondern auch in die der Region.

Zur Sparkasse wechseln – einfach gemacht

Mit dem Kontowechsel ist meist lästiger Papierkram verbunden. Der Kontowechsel-Service der Sparkasse Mittelholstein macht es für den Kunden stressfrei: Ganz bequem werden alle ausgewählten Zahlungspartner automatisch über die neue Bankverbindung informiert. Dabei entstehen für den Kunden keine Kosten.

