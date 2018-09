Einsturzgefahr : Geschäftsleute am Stegengraben fallen aus allen Wolken

Optiker, Bar-Besitzer und Vodafone-Mitarbeiter sind fassungslos.

Andreas Rönnau fühlt sich vor den Kopf gestoßen. „Es gab keinen Brief, keine Vorankündigung, nichts“, sagt der Inhaber der Optiker-Geschäfts am Stegen, das gestern gesperrt wurde. Elisabeth Schulz aus Schacht-Audorf will am Nachmittag eine Brille bei ihm abholen, ihr Ehemann Manfred sein Gestell richten lassen. Rönnau muss beide nach Hause schicken. Er darf seinen Laden, den er seit 28 Jahren führt, nicht mehr betreten. Vergeblich versucht er, den Eigentümer der Immobilie zu erreichen. „Den habe ich vor 15 Jahren zum letzten Mal gesehen.“ Rönnau schaltet einen Anwalt ein. Eine Schadenersatzforderung behält er sich vor. „Der Vermieter hat Sorge zu tragen, dass die Räume nutzbar sind.“ Rönnau will erstmal den leer stehenden Laden nebenan beziehen.

Christian Harder und Jesse Baten kommen gestern nichts ahnend zur Arbeit im Vodafone-Shop. „Bitte räumen“, fordert eine Stadtbedienstete sie auf. Die Vodafone-Mitarbeiter wechseln in die Filiale an der Hohen Straße 27. Doch Baten weiß: „Platz für vier Mitarbeiter ist dort nicht.“ Die Pressestelle teilt mit, dass die Kunden ihre Anliegen in der Hohen Straße abwickeln können.

Markus Kraft betreibt im Stegengraben die Bar „Recall“. Gestern ist Ruhetag. „Ich bin genervt. Ich habe morgen Gäste.“ Kraft will seine Stammkunden über Facebook informieren, dass der Zugang zur Bar frei ist.

Der Verein RD-Marketing betreibt sein Büro am Ende des Stegengrabens. Mitarbeiterin und Ratsfrau Anja Ilgenstein: „Es ist kurzfristig angeordnet worden, aber deshalb kann man doch trotzdem Zettel in die Briefkästen werfen.“ Sie druckt ein Umleitungsschild.