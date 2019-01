von Helma Piper

21. Januar 2019, 17:16 Uhr

Der Gesangverein Jevenstedt von 1871 feiert am Sonnabend, 23. Februar, um 19 Uhr in „Möhls Gasthof“ in Jevenstedt sein 148. Stiftungsfest. Die Sänger präsentieren unter Leitung ihrer Dirigentin Ester Hollm ein neu zusammengestelltes Liederprogramm.