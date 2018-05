von Helma Piper

25. Mai 2018, 12:51 Uhr

Eine Holzkuh gibt in Aukrug-Homfeld Rätsel auf. Das Rind steht plötzlich unangemeldet vor der Haustür. Keiner weiß, woher das Tier kommt. In einem Begleitschreiben verrät „Gerda Muh“, dass sie zu einem besseren Miteinander beitragen will.

