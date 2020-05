Langwedel : Gemeinsame Aktion von Eulenschützern und Jägern: Uhu-Nachwuchs beringt

Dank des ehrenamtlichen Einsatzes erholen sich die Bestände des Nacht-Greifvogels weiter

von Kai Eckhardt

24. Mai 2020, 15:54 Uhr

Das Frühjahr ist bereits in vollem Gange. Und während es überall grünt und blüht, ist die Tierwelt bereits damit beschäftigt, ihren Nachwuchs groß zu ziehen. So herrscht ebenfalls bei den Uhu-Brutpaaren in Schleswig-Holstein rege Betriebsamkeit. Sind ersten Küken doch schon vor einigen Wochen geschlüpft und damit auch alt genug um beringt zu werden. Eine Aufgabe, die seit vielen Jahren die offiziellen Uhu-Beringer des Landesverbands Eulen-Schutz übernehmen.

Programme zur Auswilderung zeigen Erfolg

Bis 1981 waren die Uhus in Schleswig-Holstein ausgestorben, nachdem ihnen, wie auch vielen anderen Tag- und Nacht-Greifvögeln, ebenfalls gnadenlos nachgestellt wurde. Dass sich der Bestand überhaupt wieder erholen konnte, war maßgeblich der Verdienst des 1981 gegründeten Landesverbandes Eulen-Schutz, dessen Mitglieder bis 2004 mehr als 600 gezüchtete Jung-Uhus im Land auswilderten – mit Erfolg.

Mittlerweile haben wir rund 400 Brutpaare in Schleswig-Holstein. Johann Böhling, Vorsitzende des Landesverbandes Eulen-Schutz

Eine genaue Zahl könne er aber nicht nennen, da für ein durchgehend landesweites Monitoring die Mitgliederzahl nicht ausreiche. Dazu kommt, dass viele Nistplätze nur schwer oder gar nicht auszumachen sind. „Uhus übernehmen gerne verlassene Horste anderer Greifvögle oder geeignete Nesthilfen, da kann man sie relativ gut ausmachen. Sie brüten aber auch am Boden – und diese Nester sind sehr gut versteckt“, fügt der Vorsitzende an. Da ist man dann auch auf die Mithilfe der Jägerschaft angewiesen, zumal mit dem Landesjagdverband eine gute Zusammenarbeit besteht.

Schutz gefährdeter Arten als Teil der Hege und Pflege

Das kann Olaf Malmström, der dem Vorstand der Kreisjägerschaft Rendsburg Eckernförde angehört und stellvertretender Hegeringleiter in Langwedel ist, nur bestätigen. „Die Hege und Pflege beinhaltet ja nicht nur die Regulierung des Wildtierbestandes, sondern auch den Schutz gefährdeter Arten“, betont Malmström. So gehört zu ihrer Sorgfaltspflicht unter anderem ebenfalls, Landwirte darauf aufmerksam zu machen, falls sich ein bewohnter Horst auf ihrem Gelände befindet. „Damit wollen wir gewährleisten, dass der Bereich um den Horst zum Beispiel bei Mäharbeiten ausgespart wird“, ergänzt Malmström. Genauso selbstverständlich ist daher für ihn, beim Beringen der Uhus in seinem Gebiet tatkräftig mitzuhelfen.

Nachwuchs wird zu Boden gebracht

Die Federführung an diesem Vormittag hatte Hans Dieter Martens, der vor Böhling zwölf Jahre lang das Amt des Vorsitzenden inne hatte und seit vielen Jahren als offizieller Uhu-Beringer im Raum von Schleswig bis zum Segeberger Forst unterwegs ist. Es war die neunte Brut, die nun beringt werden sollte. „Das sind Nummer 22 und 23“, erklärt Martens. Obwohl sich das Nest in gut sechs Metern Höhe befand, gab es für die rund sieben Wochen alten Jungvögel kein entkommen.

Kai Eckhardt

Nachdem der Uhu-Nachwuchs mit Hilfe einer langen Leiter auf den Boden gebracht war, konnte der Beringer seine Arbeit beginnen. „Verpflichtene Regeln, an welchem Bein beringt wird, gibt es nicht“, verrät Martens. Da manchmal auch Erwachsene Tiere beringt werden, verabreicht er den Beinschmuck bei Jungvögeln links und Altvögeln rechts, um auch später noch sehen zu können in welchem Alter die Uhus beringt wurden.

„Nestflüchter“ bekommen Futter am Boden

Selbstverständlich ging es nach der Prozedur wieder zurück ins Nest. Während das eine Küken froh war, wieder in luftiger Höhe in Sicherheit zu sein, hatte dem anderen der Ausflug nach unten scheinbar gut gefallen. Kaum im Nest angekommen, schwang er sich über dir Kante und landete mit einigen Flügelschlägen wohlbehalten am Boden. „Für die Elterntiere ist es kein Problem ihren Nachwuchs zu finden“, weiß Martens. Der „Nestflüchter“ bekommt nun sein Futter am Boden.