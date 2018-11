Gemeinsam zur Blutspende

15 Feuerwehrleute aus Aukrug beteiligten sich als Gruppe am Aderlass

von Helma Piper

27. November 2018, 12:35 Uhr

74 Frauen und Männer kamen zum Blutspenden ins Aukruger Gästehaus – und 15 davon waren Feuerwehrleute. Bereits zum zweiten Mal folgten die Blauröcke der Einladung von DRK-Chefin Waltraut Selent zum gemeinschaftlichen Aderlass.

Gemeindewehrführer Harald Junge ging mit gutem Beispiel voran und freute sich, dass Aktive aus allen fünf Ortswehren bei der Gruppenspende vertreten waren. Für viele Feuerwehrleute ist es ohnehin eine Selbstverständlichkeit, regelmäßig zum Blutspenden zu gehen.

Für Dirk-Hardy Krause aus Bargfeld war es zum Beispiel der 17., für Bünzens ehemaligen Ortswehrführer Ronald Dedert bereits der 32. Aderlass. „Ich habe in den 80-er Jahren bei der Bundeswehr mit dem Blutspenden angefangen und gehe in den letzten Jahren wieder verstärkt zu den DRK-Terminen“, berichtete Dedert, „Blut wird ja immer gebraucht, das Spenden ist eine gute Sache für den Körper – und man kann ja auch mal selbst in die Situation kommen, dass man auf das Blut anderer Leute angewiesen ist.“

Die Feuerwehrleute trugen mit ihrer Gemeinschaftsaktion dazu bei, dass die DRK-Organisatorinnen beim letzten Termin des Jahres eine überdurchschnittlich gute Teilnahme verbuchen konnten. 74 Blutspender ließen den Aderlass über sich ergehen. Sieben mit Schokolade belohnte Erstspender trugen ebenfalls dazu bei, dass Waltraut Selent eine positive Bilanz ziehen konnte.

Die DRK-Vorsitzende kündigte an, dass sie auch im kommenden Jahr wieder versuchen will, örtliche Vereine zu Gruppenspenden zu animieren. Fast jeder kann Blut spenden, vorausgesetzt er ist 18 Jahre alt und gesund. Die Aukruger Blutspende-Termine für 2019 stehen bereits fest: 25. Januar, 10. Mai, 2. August und 22. November (jeweils 15 bis 19 Uhr).