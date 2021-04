Erfde : Gemeindevertretung Erfde bringt Gewerbegebiet auf den Weg

Ein 6,3 Hektar großes Gewerbegebiet ist in Erfde an der B 202 Richtung Rendsburg in Planung. Für die Entwicklung des Ortes ist dieses Gewerbegebiet notwendig.

Erfde | Schon zum zweiten Mal tagte die Gemeindevertretung Erfde im Monat März. Grund war die „Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 10 Gewerbegebiet nördlich der B 202“ in Richtung Rendsburg. Schon im Juni 2019 hatte man die Initiative zu diesem Vorhaben beschlossen und im darauffolgenden Jahr die Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange und...

