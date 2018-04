Gemeinden im Porträt

von shz.de

16. April 2018, 19:05 Uhr

Heute Gettorf, übermorgen Ascheffel und in der nächsten Woche Süderbrarup: In unserer Serien „Top Regional“ stellen wir bis Mitte Juni regelmäßig Gemeinden aus der Umgebung vor. Heute geht es nach Gettorf, dem zentralen Ort auf der Halbinsel Dänischer Wohld. Gleich zwei bedeutende Wahrzeichen des Ortes feiern in diesem Jahr im Jubiläum – der Tierpark und die Kirche. Auch die „Mühle Rosa“ (Foto) ist einen Besuch wert. Seiten 14 und 15