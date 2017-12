Hohenwestedt : Gemeinde steigt in E-Mobilität ein

vergrößern 1 von 1 Foto: Kühl 1 von 1

Ein Elektro-Auto gehört ab sofort zum Fuhrpark der Gemeindewerke Hohenwestedt (GWH). Im Zuge der Neuanschaffung des Fahrzeugs wurde auch die erste Ladestation auf dem GWH-Parkplatz installiert. Ortsmanager Jan Butenschön kündigte weitere Ladestationen auf dem Marktplatz, am Bahnhof und am Freibad an. Sie sollen im Zuge der geplanten Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung aufgestellt werden. „Das ist der Einstieg der Gemeindewerke Hohenwestedt in die Elektromobilität“, sagte GWH-Geschäftsführer Kay Fischer bei der Präsentation des E-Golfs und der Ladestation.

Tankstellen für Elektroautos sind im Amt Mittelholstein noch rar gesät. Das Autohaus Ihle in Hohenwestedt verfügt seit anderthalb Jahren über zwei Ladestationen, die kostenlos genutzt werden können. Vor vier Monaten öffnete der Markt-Treff in Todenbüttel seine Pforten – inklusive E-Tankstelle. „Da haben wir neulich getankt“, berichtete Fischer bei der Vorstellung der GWH-Ladestation. „Wir hatten einen Baustellentermin in der Gegend, kamen am Markt-Treff in Todenbüttel vorbei und haben dessen Station erfolgreich getestet.“

Die kostenfrei nutzbare Station auf dem Parkplatz der GWH ist Nummer vier im Amt Mittelholstein. Nummer fünf soll bald folgen. Die GWH haben bei der Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen (BAV) einen Förderantrag für eine weitere E-Tankstelle in der Lindenstraße gestellt. Für Ladestationen stellt die BAV deutschlandweit bis 2020 insgesamt 300 Millionen Euro an Fördermitteln zur Verfügung. Fischer schätzt, dass die E-Tankstelle in der Lindenstraße im kommenden Frühjahr installiert werden wird. Butenschön weiß bereits die Standorte der nächsten Hohenwestedter E-Ladestationen. „Bei unseren anstehenden Infrastrukturprojekten im Rahmen der Städtebauförderung werden wir den Bereich E-Mobilität ebenfalls mit berücksichtigen“, kündigte der künftige hauptamtliche Bürgermeister an. Geplant seien Stationen am Freibad, auf dem Marktplatz und am Bahnhof. Der Ausbau der Lade-Infrastruktur ist angesicht der Nachfrage nach Elektro-Autos sinnvoll. „Wenn man jetzt einen E-Golf bestellt, muss man eine Lieferzeit von sechs Monaten einkalkulieren“, erklärte Ronny Lubanski vom Ihle-Verkaufsteam.

„Wir fahren ökologisch“, steht auf dem ersten E-Fahrzeug der GWH. „Wir beziehen unseren Ökostrom von einem Wasserkraftwerk in Norwegen“, erläuterte Fischer. „Umweltfreundlicher geht es nicht.“ Die GWH wollen laut ihrem Geschäftsführer weitere E-Fahrzeuge in ihren Fuhrpark integrieren. Weil deren Elektro-Antrieb so geräuscharm ist, bezeichnet Vertriebsleiter Michael Schmidt das neue Fahrzeug übrigens als „1 A Raumgleiter“.