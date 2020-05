Mini-Festakt : Gemeinde Hohenwestedt gratuliert SPD-Ortsverein zum 125-Jahr-Jubiläum

Die offiziellen Feierlichkeiten wurden aufgrund der Corona-Pandemie auf das kommende Jahr verschoben.

24. Mai 2020, 12:31 Uhr

Vor 125 Jahren wurde der SPD-Ortsverein Hohenwestedt gegründet. Dies Jubiläum sollte eigentlich in drei Etappen den ganzen Sommer über gefeiert werden. Angesichts der Coronavirus-Pandemie haben die Genossen bereits vor einem Monat alle Festivitäten abgesagt und auf 2021 vertagt. Genau 125 Jahre nach der Gründung gab es nun aber immerhin das gemeindliche Jubiläumsgeschenk für den Ortsverein (OV).

„Ich hatte mir das Datum dick im Kalender notiert“, sagte Bürgermeister Jan Butenschön, als er die Doppelspitze der SPD Hohenwestedt am Gründungstag des OV vor dem Rathaus begrüßte. Am 23. Mai 1895 wurde der SPD-Ortsverein Hohenwestedt aus der Taufe gehoben. „Wie viele Mitglieder an diesem Tag wo genau den OV gegründet hat, wissen wir leider nicht“, berichtete Pierre Hein, der Hohenwestedts SPD seit dem Frühjahr 2019 zusammen Steffica Becker leitet, „wir konnten lediglich dies Datum rekonstruieren.“



„125 Jahre lang hat die SPD zur gesellschaftlichen Entwicklung der Gemeinde Hohenwestedt beigetragen und dabei auch dunkle Zeiten wie das Verbot während des Nationalsozialismus zu überstehen gehabt“, stellte Butenschön fest. Der Wert von gemeindlichen Geschenken anlässlich von Vereinsjubiläen sei in der Gemeindesatzung exakt geregelt, bemerkte der Bürgermeister und überreichte dem SPD-Chefduo einen Scheck in Höhe von 125 x 2 = 250 Euro.

Ursprünglich hatte der OV an seinem Gründungstag zu einer Jubiläumsfeier ins Thomashaus einladen wollen. Für den 13. Juni war ein Sommerfest im Bürgerpark mit den Delegierten des SPD-Kreisparteitags geplant und am 19. September ein historischer Rückblick auf die 125-jährige OV-Historie im Sport- und Jugendheim mit der SPD-Landesvorsitzenden Serpil Midyatli als Ehrengast.

Alle diese nun wegen der Pandemie aus dem Kalender gestrichenen Termine sollen alle 2021 unter dem Motto „125 + 1 Jahr Hohenwestedter SPD“ nachgeholt werden. „Uns trifft die Absage der diesjährigen Jubiläumsfeierlichkeiten natürlich sehr hart. Die Absage ist für uns jedoch ein Beitrag zu einem verantwortungsvollen Handeln der Gesellschaft in dieser schweren Zeit. Dafür machen wir das sehr gerne“, erklärte Pierre Hein. Bürgervorsteher Carsten Wiele betonte augenzwinkernd, dass es, wenn man sich in genau einem Jahr zur vertagten Jubiläumsfeier treffe, aber „keinen zweiten Scheck von der Gemeinde“ gebe.