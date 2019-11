Haale : Gemeinde feiert den 175. Geburtstag des Heimatdichters Timm Kröger

Sogar zwei Urgroßnichten waren bei der Kranzniederlegung dabei.

29. November 2019, 16:51 Uhr

Den 175. Geburtstag von Timm Kröger feierte die Gemeinde Haale mit einer Feierstunde in der Alten Schule und einem Ausflug nach Elmshorn. Bürgermeister Bernd Holm legte am Timm-Kröger-Gedenkfindling vor dem ehemaligen Schulgebäude einen Kranz nieder – und dann ging es mit dem Bus nach Elmshorn, um dem Grab des Heimatdichters einen Besuch abzustatten.

„Geburtsort eines Heimatdichters zu sein, ist für die Gemeinde Haale Ehre und Verpflichtung zugleich“, sagte Bürgermeister Bernd Holm bei seiner Ansprache vor der Alten Schule. Der Gedenkstein, an dem sich die Timm-Kröger-Freunde versammelt hatten, war auf den Tag genau 50 Jahre zuvor eingeweiht worden: am 29. November 1969.

„Damals hat die Gemeindevertretung nach einem Weg gesucht, wie man für den großen Sohn des Dorfes eine würdige Gedenkstätte schaffen könnte – und man beschloss, einen Findling aus der Haaler Feldmark hier vor der Dorfschule aufzustellen“, berichtete Holm.

Vor 50 Jahren hätten die Kommunalpolitiker mit der Einweihung des Timm-Kröger-Gedenksteins die Hoffnung verbunden, „die Erinnerung an den Heimatdichter für künftige Zeiten allen Generationen des Dorfes ins Bewusstsein zu rücken.“

Eine Ambition, die offenkundig von Erfolg gekrönt war, denn exakt 50 Jahre später versammelte sich wieder eine Festgesellschaft, um Timm Krögers zu gedenken. Dass es sogar ein generationsübergreifendes Gedenken war – dafür sorgte eine Delegation des Haaler Kindergartens. Ehrengäste der Feierstunde waren zwei Urgroßnichten von Timm Kröger: Helene Vollert und ihre Schwester Kathrine Dall.

Helene Vollert war vor einer Woche im TV zu sehen: als sachkundige Expertin, die einem NDR-Team von ihrem berühmten Urgroßonkel erzählte: „Er ist hier groß geworden und kam ja später bloß noch zu Besuch, obwohl er immer Heimweh hatte.“ „Heimweh ist ein Wort, dass in Timm Krögers Geschichten und Biografie immer wieder Erwähnung findet“, betonte Bürgermeister Holm, nachdem er im Saal der Alten Schule den NDR-Beitrag noch einmal gezeigt hatte. Schon früh verließ Timm Kröger sein Heimatdorf, um erst eine Privatschule in Hohenwestedt und anschließend die Gelehrtenschule in Kiel zu besuchen, Jura zu studieren und später unter anderem in Flensburg, Kiel und Elmshorn als Rechtsanwalt und Notar zu arbeiten.

„In all dieser Zeit ist er immer wieder mal in seine Heimat nach Haale zurückgekehrt“, vermerkte Holm.

1902 ging Timm Kröger in den Ruhestand, indem er sich aus dem Anwaltsregister streichen ließ. „Danach hatte er noch 16 ungestörte Jahre, um sich seinen poetischen Schriften zu widmen“, stellte Holm fest.

Timm Kröger starb an einem Karfreitag: am 29. März 1918 und wurde im Familiengrab in Elmshorn beigesetzt – und genau diese Grabstelle war auch das Ziel der Busfahrt, zu welcher die Haaler und ihre Gäste vom Heimatbund-Ortsverein Hanerau-Hademarschen direkt nach der Feierstunde in der Alten Schule starteten.