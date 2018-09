Gemeinde Börm investiert in SH-Netz-Aktien

von Helma Piper

30. September 2018, 12:20 Uhr

Zum dritten Mal stand das Thema „Beteiligung an der Schleswig-Holstein Netz AG“ auf der Tagesordnung der Börmer Gemeindevertretung. Bürgermeister Hans-Peter von Lanken hatte dazu Ralf Löll, den Kommunalmanager der Gesellschaft eingeladen. Seine Angebots-Vorstellung löste eine Diskussion über die Vor- und Nachteile einer Beteiligung aus. Mit sechs Stimmen der Fraktion der Aktion Börmer Bürger, gegen die Stimmen der anwesenden zwei Vertreter der Aktiven Börmer Wählergemeinschaft, wurde letztlich eine Beteiligung beschlossen. Die Gemeinde wird 196 Anteile im Gesamtwert von 943 246 Euro erwerben und dadurch die derzeit bis zum März 2021 garantierte Dividende von jährlich 29 813 Euro erhalten.

Bürgermeister von Lanken verabschiedete drei ehemalige Mitglieder der Gemeindevertretung. Dank und Anerkennung für ihr Engagement erhielt zunächst die nicht anwesende Sigrid Cohrt. Sie war insgesamt 23 Jahre in der Gemeindevertretung vertreten. Sie war von 1994 bis 2013 Bürgermeisterin und von 2008 bis 2013 Amtsvorsteherin des Amtes Kropp-Stapelholm. Herbert Engebrecht war von 1985 bis 2018 rund 32 Jahre, davon zwei Wahlperioden als Stellvertreter des Bürgermeisters, tätig. Ebenfalls aufgrund von Abwesenheit erhält Sandra Frenzel, die fünf Jahre in der Gemeindevertretung und Vorsitzende des Finanzausschusses war, die Urkunde nachträglich.

Die Vermarktung zur Anbindung an die Breitbandversorgung der Gemeinde startet am 8. Oktober und läuft bis zum 2. Dezember. Die Informationsveranstaltung zum Glasfaserausbau findet am 8. Oktober ab 19 Uhr im Dörpstreff, Hauptstraße 21 statt. Am 12. und 27. Oktober jeweils in der Zeit von 10 bis 13 Uhr sowie am 8. November von 16 bis 19 Uhr finden die Termine zur Einzelberatung im Feuerwehrgerätehaus, Koogstraße 2a, statt.

Zwei Drittel der Kosten zur Beförderung der Kindergartenkinder, die für zwei Jahre in einer Außengruppe in der Nachbargemeinde Dörpstedt untergebracht werden mussten, werden von der Gemeinde übernommen. Die Gemeindevertretung beschloss die Eltern jährlich mit 80 Euro an den Kosten zu beteiligen.