Rendsburg : Geh- und Radweg am Eiland wird umgebaut

vergrößern 1 von 1 Foto: höfer 1 von 1

Die Stadt lässt den wasserseitigen Geh- und Radweg auf dem Eiland entlang der Zufahrten zum Rendsburger Tennisverein von 1894 und zum Regatta-Verein Rendsburg von Grund auf erneuern und umgestalten. Die in die Jahre gekommene Treppenanlage in diesem Bereich war weder fahrradfreundlich noch barrierefrei.

Zum Auftakt der Arbeiten gestern zerlegte ein Bagger Stufen, Stützmauer und Geländer. Die viel genutzte Verbindung für Fußgänger und Radfahrer, die vom Obereiderhafen kommend auch am Restaurant „Riverside“ vorbei führt, wird von 2,50 Meter auf vier Meter verbreitert – und zwar auf voller Länge bis zur Wendeanlage „Am Eiland“ neben der Zufahrt zum Gelände der Stadtwerke. Die veraltete Rampe war so schmal, dass Rad- und Rollstuhlfahrer nicht nebeneinander Platz fanden. Das soll in Zukunft besser werden. Auch die Steigung wird flacher. Als Oberflächenbelag kommen spezielle Radwegplatten zum Einsatz (jeweils 25 mal 25 Zentimeter groß), die nach Angaben aus dem Rathaus erstmals in Rendsburg verbaut werden.

Seit gestern ist der Bereich voll gesperrt. Fußgänger und Radfahrer werden gebeten, das Eiland zu umgehen und stattdessen die Wege an der Kieler Straße zu nutzen. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Für die zu erwartenden Beeinträchtigungen wird um Verständnis gebeten. Die Bauzeit beträgt voraussichtlich vier Wochen. Der Umbau schlägt mit 35 000 Euro im städtischen Haushalt zu Buche. Ein mittelständisches Familienunternehmen aus Osterrönfeld führt die Arbeiten aus.

von lz

erstellt am 22.Aug.2017 | 11:09 Uhr