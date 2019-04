Hamdorf : Gegen Zaun gefahren: Autofahrer flüchtet von Unfallstelle

Die Polizei sucht Zeugen für eine Unfallflucht in Hamdorf.

26. April 2019, 12:13 Uhr

Hamdorf | Ein Autofahrer hat in der Nacht zum Mittwoch, 24. Aprill, in der Dorfstraße in Hamdorf über 14 Meter einen Grundstückszaun und einen Stromkasten beschädigt.

Nach Polizeiangaben war das Fahrzeug offenbar von der Fahrbahn abgekommen.

An der Unfallstelle wurden Teile eines blauen Autos gefunden, vermutlich eines Seat.

Der Unfallfahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Fockbek unter der Rufnummer 04331 / 33 226 60 entgegen.

