Gegen Stalking und häusliche Gewalt

von shz.de

18. April 2018, 11:59 Uhr

„‚Via‘ sind meine Schwimmflügel, sonst gehe ich unter.“ Das sagte eine Frau, die in ihrer Not Hilfe bei der „Via“-Frauenberatung gesucht und gefunden hat. Das Ziel der Beratungsstelle ist es, den Frauen dabei zu helfen, „ein anderes Leben ohne unsere Schwimmflügel führen zu können.“ So formulierte es Gabriele Trede-Atayi in ihrem Grußwort zur offiziellen Eröffnung der neuen größeren Räumlichkeiten.

Der Umzug von der kleinen Ein-Zimmer-Wohnung in der Kanzleistraße in die größeren Räume in der Königstraße war notwendig geworden, weil der Beratungsbedarf in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen war. Seit dem Umzug können nun drei Beratungen zur gleichen Zeit stattfinden.

Seit etwa 40 Jahren gibt es die „Via“-Frauenberatung bereits in Eckernförde und seit 2012 auch in Rendsburg. Das Beraterinnen-Team hilft Frauen in Not- und Krisensituationen. Dazu zählen unter anderem häusliche und sexualisierte Gewalt, Trennung beziehungsweise Scheidung, Stalking oder Schwangerschaftskonflikte. Auch Frauen, die nicht die deutsche Sprache sprechen, können die Hilfe wahrnehmen, weil Dolmetscher zur Verfügung stehen. Die Hilfe von „Via“ ist für alle Frauen kostenfrei. Auf Wunsch erfolgt die Beratung anonym. Ob einmalig oder über einen längeren Zeitraum, ob am Telefon, persönlich oder per E-Mail – die Mitarbeiterinnen versuchen, jedem Bedürfnis der in Not geratenen Frauen gerecht zu werden und ihnen bestmöglich zu helfen.

Telefonische Sprechzeiten: Montags, mittwochs und freitags von 10 bis 12 Uhr; dienstags und donnerstags von 14 bis 16 Uhr unter Tel. 0 43 31/4 35 43 93. Zudem können von Montag bis Freitag telefonisch oder per E-Mail an info@frauenberatung-via.de Termine verabredet werden. > www.via-rendsburg-eckernfoerde.de