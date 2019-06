Kurioser Fall in Dörpstedt : Gefährlicher Scherz: Auto parkt auf Holzpaletten

Was lustig aussieht, ist hochgradig gefährlich: In Dörpstedt stand ein Ford meterhoch auf einem Holzturm.

von Helma Piper

28. Juni 2019, 12:18 Uhr

Dörpstedt | Kurioser Anblick: Ein Auto scheint in der Luft zu schweben. In der Gemeinde Dörpstedt (Kropp-Stapelholm) ist in der Nacht von Montag auf Dienstag auf der Hauptstraße Ecke Hye ein Ford auf 13 übereinander gestapelten Holzpaletten in einer Höhe von 1,7 Meter gestellt worden.

Wie die Polizei mitteilt, stammen der Wagen und die Paletten von einem nahe gelegenen Hof. Vermutlich nahmen die unbekannten Künstler einen ebenfalls dort befindlichen und zugänglichen Teleporter zu Hilfe.

Hindernis auf der Fahrbahn

Was auf den ersten Blick lustig aussieht, ist allerdings hochgradig gefährlich und fällt unter die Bezeichnung „Bereitung von Hindernissen auf der Fahrbahn“. Bereits ein leichtes Touchieren des Turms hätte einen schweren Unfall auslösen können.

Die Polizeistation Kropp ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet um Hinweise zu den Verursachern unter der Telefonnummer: 04624 / 450 66 80.

