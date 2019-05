Segeln : Geduldsspiel beim Wittensee-Fight

Wenig bis gar kein Wind machte den Teilnehmern beim Wittensee-Fight zu schaffen. Insgesamt 84 Segler in drei Klassen gingen aufs Wasser.

von shz.de

02. Mai 2019, 16:04 Uhr

Wittensee | Mit dem Wittensee-Fight startete der Wassersportclub am Wittensee (WSCW) in die Regattasaison. Insgesamt 84 Segler gaben sich in den Bootsklassen International 14-Footer, 505er und 29er auf dem nicht ganz einfachen Segel Revier ein Stelldichein, mangels Beteiligung gingen die Musto Skiffs nicht an den Start.

Drehende Winde um zwei Windstärken, zwischenzeitlich auf fast Null abflauend, waren für die Teilnehmer bei der ersten Wettfahrt alles andere als ein „Fight“, sondern eher ein Geduldsspiel, das mit einer Bahnverkürzung an der Luvtonnen beendet werden musste. Drehende Winde auch bei den drei folgenden Wettfahrten machte jeweils ein Neuausrichten der Bahnmarken erforderlich, auch wenn nach und nach der Wind mit ausreichender Stärke zurückkehrte. Dehnte sich das Teilnehmerfeld nach dem Start bei der Suche nach dem optimalen Kurs zunächst weit auseinander, ging es an der Luvmarke dann wieder sehr eng zu. Rasante Manöver an der Wendemarke sorgten im Verlauf zu etlichen Kenterungen gerade bei den übertakelten 14 Footern.

Windtechnisch brachte der zweite Tag nicht viel Änderung, reichte jedoch, um für die letzten beiden Wettfahrten die Regattabahn auf 2,5 Seemeilen auszulegen. Keine Frühstarts, keine Proteste – Wettfahrtleiter Matthias Retzlaff zeigte sich am Ende mit dem Verlauf zufrieden. „Auch von der Teilnehmerseite gab es nichts zu meckern“, bestätigte Mitorganisator Dieter Gerngroß.



Ergebnisse:



29er: 1. Per Christoffer Schwall/Simon Schmidt, (Kieler Yachtclub), 2. Kjell Haschen/Iven Anton Fromm (Lübecker Yachtclub), 3. Moritz Dürholt/Lennart Holzmann (Duisburger Yacht-Club).

505er: 1. Lutz Stengel/Frank Feller (Rostocker Yachtclub), 2. Jens Biedere/ Geeske Genrich (Hamburger Segel-Club), 3. Thure Gnadeberg/Aaron Tellen (Baltische Segler-Vereinigung).

Int. 14-Footer: 1. David Schaft/Maximilian Jacob (Segel-Club Unterelbe), 2. Georg Borkenstein/Eike Dietrich (Wassersportclub am Wittensee), 3. Lukas Sauerland/Gregor Thiem (Göttinger Segler Club).