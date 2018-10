Lütjenwestedt : Geburtstagsfest auf dem Parkett

Die Tanz- und Trachtengruppe Lütjenwestedt besteht seit 40 Jahren. Der runde Geburtstag wurde mit einem umfangreichen Programm gefeiert. Unter anderem traten die Reetdancer aus Büsum und die Trachtengruppe aus Vaale auf.

von Hans-Jürgen Kühl

04. Oktober 2018, 14:38 Uhr

Husarentanz, Jägerneuner, Russenpolka: Wenn die Tanz- und Trachtengruppe Lütjenwestedt ein Jubiläum feiert, wird natürlich getanzt – und zwar ausgiebig. Fast drei Stunden lang wirbelten die Lütjenwestedterinnen bei ihrer 40-Jahr-Feier im Dörpskrog-Saal über das Parkett.

„Wir machen heute das, was wir alle so lieben: tanzen!“, sagte Edith Fürst, als sie die Jubiläumsveranstaltung im Dörpskrog am Mittwochnachmittag eröffnete.

Die Tanz- und Trachtengruppe ist seit 40 Jahren eine Sparte des TSV Lütjenwestedt. Im Laufe dieser vier Jahrzehnte hat es nur zwei Spartenleiterinnen gegeben: Elisabeth Peters aus Hanerau-Hademarschen (Amtszeit: 1978 bis 1988) und Edith Fürst aus Lütjenwestedt (seit 1988).

Zu Beginn des Jubiläumsfestes gratulierte die Ex-Vorsitzende ihrer Nachfolgerin: Elisabeth Peters überreichte im Namen ihrer Seniorentanzgruppe einen Präsentkorb an Edith Fürst. Geschenke gab es auch von den beiden Gastformationen, die bei der 40-Jahr-Feier dabei waren. Die Jubilarinnen hatten neben der eigenen Seniorenabteilung zwei gleichgesinnte Gruppen eingeladen, zu denen sie schon seit vielen Jahren freundschaftliche Kontakte pflegen: die Reetdancer aus Büsum und die Trachtengruppe aus Vaale.

Die Vaalerinnen hatten fünf Exemplare einer in Trachtentanzkreisen eher seltenen Spezies mitgebracht: Männer. Bei den Lütjenwestedterinnen sind tanzbegeisterte Herren Fehlanzeige. „Reine Frauengruppen“ seien beim Volkstanz häufig anzutreffen, berichtete Edith Fürst: „Wir haben bei uns auch keine Herren, würden aber gern mal welche bei uns aufnehmen.“

Die Übungsabende der Tanz- und Trachtengruppe Lütjenwestedt finden immer dienstags von 20 bis 22 Uhr im Dörpskrog statt. Wer mittanzen möchte, muss nicht aus der näheren Umgebung kommen. „Wir nehmen Interessierte von überall her auf, das ist völlig egal“, meinte Edith Fürst.

Die Lieblingstänze der Spartenleiterin sind: Jägerneuner, Husarentanz und Russenpolka. Klar, dass diese drei Tänze nun auch bei der 40-Jahr-Feier auf dem Programm standen.

Abends fand das Jubiläum dann mit einem Festessen im Landgasthof „Köhlbarg“ in Hanerau-Hademarschen seinen Abschluss.