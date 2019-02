Feuer in Mastbrook : Gartenlaube brennt nieder

Die Feuerwehr Rendsburg ist am Sonntagabend in den Stadtnorden ausgerückt.

von Frank Höfer

03. Februar 2019, 20:08 Uhr

Rendsburg | In der Kleingartenkolonie an der Breslauer Straße ist am Sonntagabend eine Gartenlaube niedergebrannt. Die Freiwillige Feuerwehr Rendsburg wurde um 18.46 Uhr alarmiert. 41 Kameraden und sieben Fahrzeuge rückten nach Rendsburg-Mastbrook aus. Personen kamen nach ersten Erkenntnissen nicht zu Schaden. Zwei Atemschutztrupps brachten die Flammen im Wechsel schnell unter Kontrolle. Der dichte Rauch beeinträchtigte den Bahnverkehr. Die in Richtung Flensburg bzw. Husum führenden Gleise befinden sich knapp 100 Meter neben der Parzelle, in der das Feuer ausbrach. Wasserdampf zog in weißen Schwaden über das Gelände hinweg. Die Einsatzleitung informierte die Bahn über das Feuer. Lokführer wurden aufgefordert, auf Höhe des Einsatzortes das Tempo zu drosseln. Sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 04331/208-450 an die Polizei in Rendsburg.

