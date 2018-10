Rendsburger Norden : Gartenlaube brennt nieder

Nächtlicher Einsatz in der Anlage Kortenfohr für die Rendsburger Feuerwehr. Neben den Bahngleisen brach ein Feuer aus.

von Frank Höfer

10. Oktober 2018, 11:09 Uhr

Ein Feuer in der Kleingartenanlage Kortenfohr im Rendsburger Norden hat zu einem Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst geführt. Um 1.32 Uhr in der Nacht auf Mittwoch war Alarm ausgelöst worden. „Beim Eintreffen am Einsatzort brannte eine Gartenlaube in voller Ausdehnung in unmittelbarer Nähe zu den Bahnschienen“, teilte der stellvertretende Rendsburger Wehrführer Jens Schnittka mit. Zwei Atemschutztrupps löschten die Flammen. Aufgrund der Rauchentwicklung konnte der Zugverkehr den Einsatzort nur im Schritttempo passieren. Über mögliche Verletzte gab es zunächst keine Angaben. Die Polizei ermittelt. Der Einsatz der Feuerwehr war um 2.44 Uhr beendet. Die Brandschützer waren mit fünf Fahrzeugen und 25 Kräften vor Ort.