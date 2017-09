Rendsburger Herbst : Ganz Rendsburg in Partylaune

vergrößern 1 von 5 Foto: Käselau 1 von 5









Kurz vor 22 Uhr gab es am Freitag kein Halten mehr. Auf der Bühne vor dem Stadttheater erklangen die ersten Takte des „Münchener Freiheit“-Klassikers „Ohne dich (schlaf ich heut Nacht nicht ein)“, da reckten die Fans die Arme hoch und sangen lautstark mit. Die Band „Cover-Piraten“ gab alles – wie auch die Musiker auf den anderen Bühnen in der Innenstadt. Zu den herausragenden Ensembles zählte erneut „United Four“ auf dem Schiffbrückenplatz. Der Rendsburger Herbst machte seinem Ruf als Party-Meile der Extraklasse alle Ehre – und den Veranstaltern Freude. Anke Samson von RD-Marketing zog gestern eine sehr positive Bilanz: „Es ist alles super gelaufen. Ich kann überhaupt nicht klagen.“

Zum Erfolg mag beigetragen haben, dass Rendsburgs größtes Volksfest für jeden Geschmack und jede Generation etwas zu bieten hatte. Die Kinder genossen die Karussellfahrten auf dem Paradeplatz und die Mitmachaktionen vor dem Arsenal, die Metal-Fans tobten sich am Freitagabend auf dem Schlossplatz auf (Samson: „Haben wir zum ersten Mal bespielt und ist sehr gut angenommen worden.“). Und dazwischen gab es ein herrlich abwechslungsreiches Angebot an kulinarischen Leckereien.

So schrill und laut die musikalische Seite des Herbstes war, so besonnen waren die Besucher. Die Beamten des Polizeireviers Rendsburg sprachen gestern von „einem ruhigen und weitestgehend friedlichen Verlauf“. Die positive Grundstimmung der Feiernden auf den gut besuchten, aber dennoch übersichtlichen Veranstaltungsplätzen dürfte hierfür mit ausschlaggebend gewesen sein. „Weder polizeilich relevante Brennpunkte noch verhaltensauffällige Gruppen wurden festgestellt“, teilten die Ordnungshüter mit. Lediglich am Sonnabend mussten die Polizisten etwas häufiger eingreifen. Vorläufige Bilanz beider Abende: Es gab Körperverletzungen, zehnmal wurde gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen, ein hilfloser 17-Jähriger, der sturzbetrunken war, musste versorgt werden. Zwei Besucher nahm die Polizei in Gewahrsam, in fünf Fällen wurden Platzverweise ausgesprochen.

