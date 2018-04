Feuerwerk der Pointen : Gags am laufenden Band

„Storno“-Kabarettisten treten in ausverkauftem Stadttheater auf. Politiker werden mit viel Wortwitz durch den Kakao gezogen.

von Werner Bodendorff

19. April 2018, 09:59 Uhr

Rendsburg | Zweimal ausverkauftes Stadttheater für die drei „Storno“-Künstler Thomas Philipzen, Harald Funke und Jochen Rüther. Sie kamen zum nunmehr siebten Mal im Rahmen der Kleinkunstreihe „Abends wird die Sparkasse zur Spaßkasse“ von der Stiftung Spar- und Leih-Kasse nach Rendsburg.

Mit einer „Abrechnung“ – so der Titel – und einem kabarettistischen Rundumschlag ging es durch die Merkwürdigkeiten deutscher Politik und zunächst die lange Geburt der „GroKo“ „mit weißem Rauch über Berlin“, wobei sich die Akteure mit viel Wortwitz die Sätze wie Schneebälle locker zuwarfen.

Beispiel Martin Schulz: „Letzten März war er der Messias, von einhundert Prozent auserwählt stieg er herab vom Himmel auf die Erde, in einer Krippe in Würselen, verkündet vom Erzengel Gabriel, ausgetragen von der Jungfrau Nahles – in Teilzeit. Das ist die Passion Martini.“ Dazu gab es einen Trauergesang auf die SPD auf die Melodie des Chorals „O Haupt voll Blut und Wunden.“

Auch andere Parteien und deren Spitzenpolitiker bekamen ihr Fett weg. Christian Lindner als „Christian Dior“, der inzwischen „ausgesöderte“ Horst Seehofer, Angela Merkel als die „Uschi Obermayer der CDU“ oder die überall zu sehende Sahra Wagenknecht, die in Wahrheit als „Bildschirmschoner“ agiere und sogar schon einen Oskar bekommen habe. Auch Rechtspopulisten erfuhren keine Schonung: „Sieht man auch die Deutschlandkarte, sind Sachsen und die AfD wirklich rechts außen.“ Zwischendurch ging es um „wichtige“ Fragen, etwa nach dem „Geheimnis einer glücklichen Ehe. Und? Bedingungslose Unterwerfung.“

Aber auch die politische Weltbühne wurde betreten. Und wer könnte besser geeignet sein als der amerikanische Präsident und seine Haarpracht, Vanessa May oder auch Wladimir Putin mit seinem treuen Hund „Schröder“.

Das Künstlertrio knüpfte an diesem Abend sogar Bezüge von der Weltpolitik zu Rendsburg: So wurde den brexit-geschädigten Briten ein Tipp gegeben, wie sie die Einwanderung auf die Insel begrenzen können: Sie sollten sich ein Beispiel am Rendsburger Kanaltunnel nehmen und im Eurotunnel ebenfalls eine Röhre wegfallen lassen. Fazit: „Von Rendsburg lernen, heißt siegen lernen.“

Es gab kaum etwas, das nicht mit ausgesprochen komischer Mimik und aussagekräftiger Gestik durch den Kakao gezogen wurde: die Dieselfahrer – die Raucher unter den Autofahrern –, „Ehe für alle“, SUVs, Chip-gesteuerte Gesundheit, Yoga, nervige Smartphones und die übertriebene Kommunikationssucht sowie vieles mehr.

Nach gut drei Stunden verbalem Dauerfeuerwerk, tiefgründigen Gesängen, Breitseiten sowie überdrehtem Nonsens und Klamauk verabschiedeten sich die drei Künstler von ihrem Publikum, das stehende Ovationen spendete.