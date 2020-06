Sechs Teams in Lauerstellung : Fußballer fiebern 37. Sommerturniers der Landeszeitung in Schacht-Audorf entgegen

TuS Rotenhof geht als Titelverteidiger ins Rennen. Trotz Corona soll vom 21. bis 29. August gespielt werden.

von Torge Meyer

22. Juni 2020, 15:14 Uhr

Rendsburg | Ginge es nach den Protagonisten der sechs teilnehmenden Fußballvereine, steigt auch in Corona-Zeiten das beliebte LZ-Sommerturnier. Zusammen mit Turnierchef Horst Schröder wurde der 21. bis 29. August als vorläufiger Termin vereinbart. Gespielt wird beim TSV Vineta Audorf, der in diesem Jahr sein 100-jähriges Vereinsjubiläum begeht.

Gastgeber mit Losglück

Die Fußball-Punktspielsaison soll am ersten September-Wochenende starten, so dass die Teams das LZ-Turnier als perfekten Formtest nutzen werden. Gastgeber TSV Vineta Audorf hatte Losglück. Der Verbandsligist bekommt es in Gruppe A mit dem Kreisligaaufsteiger Rendsburger TSV und dem Landesligisten TuS Jevenstedt zu tun. Die beiden Letztgenannten hatten vor einem Jahr jeweils nur Gruppenplatz 3 erzielen können.

Landesligisten in Staffel B unter sich

Die Staffel B hat es indes in sich. Hier treffen drei zukünftige Landesligisten aufeinander. Bereits zum Gruppenauftakt kommt es zur Wiederholung des Vorjahresfinales zwischen dem Osterrönfelder TSV und dem TuS Rotenhof, der das Endspiel der 36. Turnierauflage mit 3:1 überraschend für sich entscheiden konnte. „Sehr gute Vorbereitungsspiele gegen gute Gegner“, freut sich Thorben Schäpe. Rotenhofs Liga-Obmann gibt auch zu bedenken, dass letztlich „die Behörden entscheiden“. Audorfs Fußballobmann Kai Jastremski hatte angemerkt, dass derzeit nur 100 Personen pro Spiel zugelassen wären. Würde sich daran bis Ende August nichts ändern, drohe ein Turnier ohne Zuschauer.

Dass das Turnier unbedingt stattfinden soll, waren sich alle Vereinsvertreter einig. „Die Leute sind heiß“, betont Kai Nacken-Hoffmann, Osterrönfelds Liga-Obmann: „Wir hoffen auf Lockerungen.“ Oliver Maaßen, Obmann des TuS Jevenstedt, ergänzte: „Zuschauer sind das Salz in der Suppe. Wir müssen aber abwarten, was der Schleswig-Holsteinische Fußballverband und die Behörden möglich machen.“

So wurde gelost:

Gruppe A: TSV Vineta Audorf, Rendsburger TSV, TuS Jevenstedt.

Gruppe B: Osterrönfelder TSV, TuS Rotenhof, Büdelsdorfer TSV.

Vorläufiger Spielplan:

21. August: TSV Vineta Audorf – Rendsburger TSV (18.45 Uhr), 22. August: Osterrönfelder TSV – TuS Rotenhof (15 Uhr), TuS Jevenstedt – TSV Vineta Audorf (17 Uhr), 23. August: Büdelsdorfer TSV – Osterrönfelder TSV (14 Uhr), Rendsburger TSV – TuS Jevenstedt (16 Uhr), 25. August: TuS Rotenhof – Büdelsdorfer TSV (18.45 Uhr), 28. August: Spiel um Platz 5, 29. August: Spiel um Platz 3 (15 Uhr), Finale (17 Uhr).