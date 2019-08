Kolumne Spottplatz : Fußball gucken im TV oder auf dem Sportplatz?

Die Saison in der Fußball-Bundesliga hat begonnen, die Dorfclubs müssen wieder um die Gunst ihrer Fans fürchten.

von Joachim Hobke

20. August 2019, 17:50 Uhr

Seit Freitag hat das Leben für viele endlich wieder einen Sinn. Okay. Da war die EM der U21. Und die WM der Frauen. Oder der Audi Cup. Und als Aufgalopp die 1. Runde im DFB-Pokal. Aber so richtig glücklich macht den Fußballfan doch nur die Bundesliga. Und dafür gibt er gerne sein Geld aus. Die Frau mal zum Essen einladen? Oder ins Kino gehen? Nein. Eher wird das Sky-Abo verlängert. Der Pay-TV-Sender erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Sehr zum Verdruss der dörflichen Vereine. Zum Bundesliga-Auftakt saßen Millionen von Fußballfans lieber vor dem Bildschirm, anstatt sich Spiele auf dem Sportplatz vor der eigenen Haustür anzugucken.



Dabei hätte sich beispielsweise ein Besuch der Verbandsligapartie zwischen dem Büdelsdorfer TSV und der SG Leck gelohnt. Insgesamt acht Treffer, davon gleich sieben für den Gastgeber, gab es im Eiderstadion zu bestaunen. So viele wie in keinem der neun Bundesligaspiele. Noch torreicher ging es auf dem Nobiskrug zu, wo der Rendsburger TSV in der A-Klasse den TSV 05 Neumünster mit 11:1 abkanzelte. Großen Unterhaltungswert hatten aber auch die Begegnungen in Osterrönfeld, Hohenwestedt oder Fockbek, wo die heimischen Teams ihren Fans so manchen Herz-Aussetzer bescherten, am Ende aber jeweils einen 3:2-Sieg feierten.



Spätfolgen befürchten müssen die Zuschauer indes nicht. Das belegt jedenfalls eine Studie aus England. Laut den Ergebnissen der Universität Leeds ist Fußball gucken unter emotionaler Anteilnahme ungefährlich. Selbst dann, wenn man sich über Gebühr über die Unfähigkeit des eigenen Teams aufregt oder ob eines länger ausbleibenden Erfolges in Apathie verfällt. Im Gegenteil. Das Fan-Dasein stärkt das Herz-Kreislauf-System und schult die Stress-Resistenz. Egal, ob auf dem Sportplatz vor der eigenen Haustür oder vor dem Bildschirm.