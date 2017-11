Jüdisches Museum : Für Schüler wird’s klassisch

vergrößern 1 von 1 Foto: Jennert 1 von 1

von Dirk Jennert

erstellt am 21.Nov.2017

Wenn Stephan Breith mit dem Bogen über die Saiten seines Violoncellos streicht, können die Zuhörer um ihn herum die Vibrationen der Klänge spüren. Es sind Momente wie diese, die die Aufmerksamkeit fesseln, ganz gleich, ob man mit klassischer Musik vertraut ist oder eben nicht. Beide Zielgruppen wollen Breith und der Violinist Marat Dickermann am kommenden Donnerstag im Jüdischen Museum ansprechen. Der im Begleitflyer zu den Novembertagen ausgewiesene Auftritt ab 19 Uhr dürfte vor allem die erfahrenen Konzertgänger begeistern. Das zusätzlich ins Programm aufgenommene Konzert ab 10 Uhr ist hingegen für Kinder und Jugendliche gedacht.

„Musikalischer Geist aus jüdischem Kosmos“, haben die Profimusiker ihre Auftritte betitelt. Sie sind gespannt insbesondere auf die Resonanz der Schüler. Ob Erstklässler oder Oberstufenschüler: Breith und Dickermann wollen ihnen die Vielfalt jüdischer Musik näherbringen – und den Kontext, in dem die Werke entstanden sind. Das können je nach Lebenssituation des jeweiligen Komponisten sehr fröhliche Werke sein, aber auch mitreißend traurige. Manches Stück ist unter dem Eindruck der Nazi-Herrschaft geschrieben worden.

Die Schüler werden ein moderiertes Konzert erleben. Zu jedem Werk erläutert Breith dessen Geschichte. „Ich habe immer die Neugier von Schülern bewundert. Die saugen das alles auf wie ein Schwamm“, sagt er. Breith kennt sich aus. Zwischen 400 und 500 Konzerte hat er bereits für Kinder und Jugendliche gegeben. Immer wieder machte er die Erfahrung, dass Klassik die jüngeren faszinieren kann, wenn sie damit nicht alleingelassen werden. Schulklassen können sich unter der Rufnummer 0 43 31 / 440 430 anmelden. Für sie ist der Eintritt kostenlos. Bis zu 100 Schüler finden Platz. Sollte das Interesse noch größer sein, gibt es ganz pragmatisch einen weiteren Auftritt. Lehrer sollten für den Aufenthalt im Jüdischen Museum etwa eine Stunde einplanen.

Seit zehn Jahren treten die beiden Musiker gemeinsam auf. Stephan Breith, Jahrgang 1950, war Konzertmeister des Hessischen Staatsorchesters Wiesbaden und gehörte fast zwei Jahrzehnte dem Orchester der Bayreuther Festspiele an. Marat Dickermann (71) stammt aus der Ukraine. Seit 1978 lebt er in Deutschland. Kammermusikalische und Solo-Auftritte gehören zu seinem Repertoire. Spezialisiert hat er sich auf jüdische Komponisten. Auch einen persönlichen Bezug gibt es. Sein Urgroßvater war Oberrabbiner in Kiev.

Für das Konzert ab 19 Uhr haben sie vor allem Kammermusik von jüdischen Komponisten des 19. und 20. Jahrhunderts zusammengestellt. Es erklingen Werke von Darius Milhaud, Hans Gál, Maurice und Leopold Ganz sowie von Erwin Schulhoff. Karten für 15 Euro gibt es an der Abendkasse.