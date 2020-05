Bauarbeiten fortgesetzt : Für fünf Millionen Euro – Rendsburger Bahnhof erhält ein neues Dach

Für Reisende kann es in den kommenden Monaten zu Einschränkungen kommen.

Reisende müssen bis Jahresende mit Einschränkungen im Rendsburger Bahnhof zurechtkommen. Die Deutsche Bahn lässt das Dach über den Bahnsteigen und die teils gläserne Stützwand an Gleis 1 für rund fünf Millionen Euro sanieren. Deshalb werden die Gleise abwechselnd gesperrt. Die Fahrpläne ändern sich nicht, aber die Züge kommen an anderen Bahnsteigen als gewohnt an. So fährt der Regionalexpress Richtung Flensburg zurzeit nicht an Gleis 3, sondern an Gleis 4 ab. Die Änderungen werden jeweils per Durchsage, allerdings nicht auf der Internet-Seite der Bahn mitgeteilt.

Weiterlesen: Rendsburger Bahnhof: Bahn lässt Kunden im Regen stehen

Auf jeweils einem Bahnsteig sind die Platzverhältnisse zeitweise beengt. „Möglicherweise muss man Staub ertragen“, sagte eine Bahnsprecherin. Die Aufzüge liegen nicht unter dem Dach und sind zurzeit zugänglich. Ob sie gesperrt werden, konnte die Sprecherin nicht sagen. Sie empfahl, sich mit der App „Barrierefrei“ zu informieren, ob ein Aufzug funktioniert.

Jan-Hendrik Frank

Eine Prüfung hatte vor einigen Jahren ergeben, dass das denkmalgeschützte Dach entlastet und erneuert werden muss. Bei einer tiefergehenden Untersuchung stellte sich heraus, dass eine Teilsanierung nicht ausreicht. Daher ließ die Bahn das Dach im Oktober 2018 abdecken, um es bis Ende 2020 wieder neu aufzubauen. Es soll in alter Optik als Trapezblechdach mit besserer Stabilität als bisher hergerichtet werden.

Bis Ende 202 soll das neue Dach fertig sein

Ein Sprecher hatte die lange Dauer der Arbeiten damit begründet, dass diese während des laufenden Zugbetriebs erfolgen. Ein Baufortschritt war jedoch lange Zeit nicht zu sehen. Anfang 2019 wurden zwar Wetterschutzhäuschen über den Sitzbänken aufgestellt. Weitere Vorbereitungen begannen aber erst im zweiten Halbjahr 2019, wie der Sprecher damals erläuterte. Praktisch Hand angelegt wurde wieder Anfang 2020, als nachts die Elektrik über den Gleisen 1 und 2 getrennt wurde. Dadurch können die Oberleitungen bei der Sanierung separat geschaltet werden.

Jan-Hendrik Frank

Für 1. März bis 25. April läutete die Bahn die „Phase 1“ ein: Die Arbeiten wurde vorbereitet, der Bestand erfasst und der Stahlbau begonnen. Seit 4. Mai läuft „Phase 2“: Das Stahlgerüst wird aufgearbeitet und Korrosionsschutz aufgetragen. Zu diesem Zweck ist das Gleis 3 samt der angrenzenden Hälfte des Bahnsteigs 2 bis 19. Juni gesperrt. Gleis 4 und der halbe Bahnsteig werden vom 29. Juni bis 2. August gesperrt. In dieser Zeit soll das Dach über Bahnsteig 2 neu eingedeckt werden.

Anschließend werden die Bauarbeiten auf den Bahnsteig 1 verlegt. Gleis 1 wird vom 3. August bis 13. September gesperrt, Gleis 2 im Anschluss bis 25. Oktober. Ende 2020 soll das Dach fertig sein. Die Arbeiten an der Windschutzwand neben Gleis 1 sollen bis Ende 2021 abgeschlossen sein.

Vor zwei Jahren kündigte die Bahn an, dass sie ab 2021 die Bahnhofshalle sanieren will. Seit Jahren dringt Wasser ein. Um die Ursache zu beheben, müssen die Schienen ausgebaut werden. Bisher teilte das Unternehmen keinen anderen Zeitplan mit. Bürgermeister Pierre Gilgenast betonte: „Die Bahnhofshalle ist feucht. Deshalb ist es für uns wichtig, dass das Dach schnell wieder draufkommt.“

Der Bahnhof sei für Rendsburg als Touristikstandort und für den öffentlichen Personennahverkehr wichtig. Die Bauprojekte der Bahn würden sich leider immer wieder als „mühselige Unterfangen“ darstellen. So sperrte der Konzern Ende April eine Gleisunterführung für Fußgänger und Radfahrer am Rondo für vier Jahre, um dann einen neuen Tunnel eröffnen zu wollen.