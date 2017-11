Kreis Rendsburg-Eckernförde : Fünf Brände in drei Wochen: Gibt es einen neuen Feuerteufel?

vergrößern 1 von 1 Foto: Horst Becker 1 von 1

von Lars Friedrich / Sabine Sopha

erstellt am 05.Nov.2017 | 13:25 Uhr

Die Brandserie im Kreis Rendsburg-Eckernförde beschäftigt weiter die Polizei. „Wir ziehen Brandstiftung in Betracht“, sagte Polizeisprecher Rainer Wetzel. Ihm lägen noch keine Erkenntnisse über die Brandursachen vor. Ausnahme: In einer Halle in Luhnstedt verursachte vermutlich ein technischer Defekt bei einem Trecker das Feuer. „Aber wir sehen natürlich auch eine ungewöhnliche Häufung der Fälle.“ Sollte sich in den anderen Fällen der Verdacht auf Brandstiftung erhärten, müsse unter anderem noch geklärt werden, ob immer derselbe oder verschiedene Täter am Werk waren. Die Kriminalpolizei ermittle derzeit intensiv.

Insgesamt fünfmal brannte es in den vergangenen drei Wochen. Auf der Facebook-Seite der Landeszeitung spekulierten Menschen bereits nach den ersten Feuern. Ein Kommentar lautete: „Ist da was im Busch?“ Ein anderer: „Ich würde sagen, wir haben bei uns im Kreis einen Brandstifter.“

Auffällig: Immer waren landwirtschaftlich genutzte Gebäude betroffen. In Luhnstedt brannte eine Halle mit Stroh und Traktoren, in Jevenstedt ein Kuhstall, in Emkendorf ein Strohlager, in Bokelfeld eine Scheune und in Alt Duvenstedt ebenfalls eine Scheune.

Jürgen Beyer, Sprecher des Kreisfeuerwehrverbands, hielt sich am Freitag bedeckt. Ob und wie in Feuerwehrkreisen über die Brandserie gesprochen werde, könne er nicht sagen. Zur Häufung der Brände im landwirtschaftlichen Bereich ließ er sich allerdings eine Aussage entlocken: „Ich bin seit sieben Jahren Pressesprecher, und in der Zeit gab es das so noch nicht.“

Wenn ein Feuer ganze Arbeit geleistet hat, sei die Arbeit für Brandermittler besonders kompliziert, erklärte Rainer Wetzel. „An vollständig abgebrannten Orten sind Spuren sehr schwer zu finden.“

An Brandstellen wird oft mit speziell geschulten Gutachtern gearbeitet. Selbst wenn die Experten einen Verdacht haben, nimmt eine genaue Überprüfung potenzieller Spuren viel Zeit in Anspruch. „Wenn nachträglich Hinweise auf Brandbeschleuniger gefunden werden, begründet das erst mal nur einen Verdacht. Es müssen Proben genommen werden, die dann analysiert werden“, sagte Wetzel. Das kann dauern. Im Zweifel gilt: „Sorgfalt geht vor.“

Mit konkreten Sicherheitstipps für Bauern konnte Wetzel nicht dienen. Es gebe keine allgemeingültigen Lösungen. „Wir können nur raten, achtsam zu sein. Eventuell kann auch über technische Lösungen, beispielsweise eine Alarmanlage, nachgedacht werden.“ Landwirte können sich mit einer Gebäudefeuer- und Inventarversicherung gegen das Brandrisiko versichern. So deckt beispielsweise eine landwirtschaftliche Inhaltsversicherung Schäden ab, die an Gegenständen in einem Gebäude entstehen. „Das können Maschinen, Ernteerträge, Saatgut und Tierbestände sein“, sagte Thiess Johannssen von den Itzehoer Versicherungen. Oder eben das in der Scheune gelagerte Stroh. Entsteht ein Schaden durch Feuer, „zahlt die Versicherung, wenn der Versicherungsnehmer den Brand nicht selbst gelegt hat und auch niemanden angestiftet hat“, so Thiess Johannssen weiter. Wird der Täter ermittelt, steht die Versicherung auch bereit – nämlich um ihn in Regress zu nehmen. Das heißt, sie holt sich die Kosten vom Brandverursacher zurück.

Brandschäden sind häufig auch Totalschäden, erklärt Heiko Wischer von der Provinzial Nord Brandkasse. Um die wirtschaftliche Existenz nicht zu gefährden, können die Landwirte daher eine Ertragsschadenversicherung (Betriebsunterbrechungsversicherung) abschließen, so der Leiter der Unternehmenskommunikaton. Denn die Zerstörung der Produktionsanlage oder der Maschinen kann dazu führen, dass der Betrieb brach liegt. Ebenso kann die Vernichtung des Tierbestands existenzbedrohend sein.