Führung durch Lehmann-Schau

von Helma Piper

21. November 2018, 15:33 Uhr

Eine Führung durch die aktuelle Sonderausstellung „Der Wanderer und der Weg. Wilhelm Lehmann (1882-1968)“ beginnt am Sonntag, 25. November, um 11.30 Uhr im Museum Eckernförde, Rathausmarkt 8. Dr. Beate Kennedy, Vorsitzende der Wilhelm-Lehmann-Gesellschaft, begibt sich fachkundig auf den Weg durch Leben, Werk und Wirken des Eckernförder Dichters Wilhelm Lehmann. Von Zeitgenossen als Inbegriff des Dichters gefeiert, lange Zeit fast vergessen und in den letzten Jahren wiederentdeckt, wird Lehmann in der Ausstellung mit Fotografien, Gemälden, Skulpturen, zahlreichen Dokumenten und Erstausgaben seiner Werke anschaulich vorgestellt.