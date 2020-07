Nach Brand im April : Frisches Grün im Wilden Moor – aber negative Folgen nach Brand überwiegen

Große Mengen Kohlendioxid wurden freigesetzt, zudem gab es große Schäden an Flora und Fauna.

17. Juli 2020, 11:51 Uhr

Die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen: Vor einem viertel Jahr sorgte ein Brand im Wilden Moor bei Schwabe für einen Großeinsatz der Feuerwehr. Insgesamt brannte Mitte April eine Fläche von rund 400 mal 450 Metern ab. Inzwischen dominiert dort wieder die Farbe Grün – das Feeuer als Teil einer natürlichen Verjüngung anzusehen wäre allerdings falsch. Vor allem, weil Moorbrände immer negative Folgen für das Klima haben.

Das mutmaßlich durch Brandstiftung entstandene Feuer hatte sich vor drei Monaten aufgrund der extremen Dürre schnell durch die trockenen Halme des Pfeifengrases gefressen und fand in der trockenen Torfschicht weitere Nahrung.

Das Ergebnis des Brandes war eine verkohlte Fläche. Bei einer durch Umweltschützer durchgeführten Nachsuche wurden mehrere tote Kreuzottern, Ringelnattern und Blindschleichen gefunden. Auch andere Tiere und Pflanzen gingen für immer verloren. Inzwischen bietet sich allerdings schon wieder ein etwas anderes Bild: Vor allem an Bäumen und Sträuchern sind zwar noch die Spuren des Feuers zu erkennen, aber es zeigen sich auch viele junge Pflanzen. Besonders der Adlerfarn wuchert wieder kräftig.

„Die alten, trockenen Gräser und Farnblätter, sowie Äste und Laub von Birken aus dem Herbst und Winter des Vorjahres sind komplett verbrannt“, bestätigt Stefan Rathgeber vom Verein „Unabhängiges Kuratorium Landschaft Schleswig-Holstein“. Die Regeneration der Moorvegetation sei aus der Sicht von Rathgeber normal verlaufen. „Zum Zeitpunkt des Brandes waren viele Pflanzen, wie Adlerfarne und Pfeifengras noch in der Torfbank und die Energie für das bevorstehende Frühjahrswachstum steckte noch in den Wurzeln“, so Rathgeber.

Ein kurzzeitiger, positiver Effekt sei gewesen, dass alle Pflanzen einheitliche Wachtumsbedingungen vorgefunden hätten. Einzelne Birken und andere Gebüsche seien durch das Feuer verschwunden. Hierdurch könne der offene Hochmoorcharakter in Kleinstbereichen vorübergehend sogar gefördert werden. „Natürliche Feuer stellen in der Natur grundsätzlich eine Verjüngung der Vegetation dar“, erklärt der Naturschützer.

Die negativen Folgen sind allerdings gravierender. Neben den getöteten Tieren und verbrannten Pflanzen, hängt dies vor allem mit einer besonderen Eigenschaft des besonderen Biotops zusammen: Die für Moore charakteristischen Torfmoose besitzen die Eigenschaft, Kohlendioxid im Torf zu speichern. Damit wird ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz geleistet. Durch Austrocknung oder Brände verschwindet der Torfkörper aber wieder und das Kohlenstoff wird in großen Mengen in die Atmosphäre freigesetzt. Und das beschleunigt den Treibhauseffekt.