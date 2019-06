Frischer Auftritt im Internet

Gemeinde Owschlag stellt neue Homepage vor / Vernetzung mit den Seiten des Amtes Hüttener Berge

von her

31. Mai 2019, 12:36 Uhr

Owschlag | „Herzlich Willkommen in der Gemeinde Owschlag“, steht in beeindruckender Größe auf dem 86 Zoll großen E-Screen im Dorfgemeinschaftshaus. Bürgermeister Stephan Lübbers schaut zufrieden auf den neuen Internetauftritt der Gemeinde. „Endlich ist es soweit, dass die neue Homepage online gehen kann. Ich bin begeistert. Das Layout ist modern, inhaltlich ist alles auf dem aktuellsten Stand und es harmonisiert später mit dem geplanten Bürgerterminal“.

Das Besondere an der neuen Internetseite der Gemeinde ist die Vernetzung mit der Seite des Amtes Hüttener Berge. Dies wurde möglich durch ein sogenanntes Content-Management-System, welches einen bilateralen Datenaustausch zwischen allen angeschlossenen Webseiten ermöglicht, was wiederum zu Arbeitsersparnis führt. Amtsdirektor Andreas Betz erklärt: „Wir geben die Vorlagen aus dem Dokumentenmanagement frei und diese laden sich dann auf die Seiten der einzelnen Kommunen. Das heißt, wenn in Owschlag eine neue Satzung beschlossen wird, kommt sie auf die Homepage des Amtes und auch auf die Seite der Gemeinde.“ Diese Vernetzung bedeute eine große Entlastung derjenigen, die die Internetseiten der Gemeinden ehrenamtlich pflegen.

Federführend verantwortlich für den neuen Auftritt ist der Gemeindevertreter Torben Clausen. „Die Vernetzung ist ein großer Vorteil für uns, wir können auf viele Inhalte zugreifen. Dennoch sind wir total flexibel, betont der IT-Spezialist. Jederzeit könnten neue Beiträge hochgeladen werden. „Eine Homepage muss leben, sie muss mit Inhalten gefüttert werden, sonst liest das keiner.“ Alle Vereine, Verbände und Gewerbetreibenden seien mit der Bitte angeschrieben worden, ihre Daten bereit zu stellen und diese würden dann in die Seite eingepflegt werden. Der technische Partner für das System ist die Agentur „Die Netzwerkstatt“. Mediengestalterin Conny Pierel erläutert: „Die zentrale Datenbank ist das Herzstück. Sie kann von vielen verschiedenen Seiten gepflegt werden und die Daten werden dann durch bestimmte Filter, die jede Gemeinde selbst für sich festlegt, ausgespielt und sind auf vielen verschiedenen Ausgabemedien verfügbar. Wir stellen den Rahmen bereit, haben das Design abgestimmt, die Schriftart, die Farben und so weiter. Das sorgt für einen homogenen Auftritt. Für den Inhalt und die Bilder ist jede Gemeinde selbst zuständig.“ Ihr Kollege Wilhelm Burger ergänzt: „Generell ist dies die neueste Technik und das neueste Layout. Man muss einmal den Inhalt pflegen und braucht dann nicht an fünf Stellen nachjustieren.“

„Uns hat diese Technik sehr viel Arbeit abgenommen“, freut sich Torben Clausen. Auch der Bauhof soll in Kürze davon profitieren. Noch müssen Reservierungen des Grillplatzes am Owschlager See oder von Räumen im Dorfgemeinschaftshaus dort vorgenommen werden, bald wird es online möglich sein. Ebenfalls zeitnah soll ein Bürgerinformationsterminal im Eingang des neuen Treffpunktes aufgestellt werden, auf dem die Homepage der Gemeinde zu sehen sein wird.

> Zu erreichen ist die Seite über http://www.owschlag.de/