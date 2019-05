Frauenchor in St. Marien

von Andrea Lange

17. Mai 2019, 13:14 Uhr

Rendsburg | In St. Marien bricht am Sonntag 19. Mai, ab 17 Uhr der „Romantische Frühling“ an. Das Frauenvokalensemble „Intonare“ unter der Leiung von Elena Pavlova

präsentiert Werke von Felix Mendelssohn-Bartholdy, Alexis Hollaender, Max Zenger, Josef Gabriel Rheinberger, Arnold Nevolovitsch, Rautavaara Einojuhani und Ola Gjeilo. Der Eintritt ist frei. „Intonare“ verfügt über ein umumfangreiches Repertoire, Gesungen wird überwiegend a cappella. Die Sängerinnen bemühen sowohl weltliche und sakrale Werke als auch Jazz- und Popmusik. Beim Landeschorwettbewerb Choralle vor zwei Jahren in Hamburg wurden „Intonare“ in der Kategorie B Landesmeister.