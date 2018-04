Frauen raus aus der Opferrolle

Kostenloser Selbstverteidigungskursus immer stark nachgefragt / Finanzielle Unterstützung durch den Inner-Wheel-Club

von Helma Piper

05. April 2018, 15:23 Uhr

Wie verhält man sich, wenn man im Alltag einem Angreifer gegenübersteht? Die Hauptwaffe ist nicht die hohe Kunst des Kampfsports. Vielmehr ist die innere und äußere Haltung, sich nicht in die Opferrolle drängen zu lassen, entscheidend bei der Abwehr von Pöbelei, Schlägen und sexueller Belästigung. Mit dieser Erkenntnis wurden 28 Teilnehmerinnen in dem jüngsten Selbstverteidigungslehrgang von Gerhard Rodigast und Anja Sievers belohnt. Der Jitsu-Lehrer und die Kriminalhauptkommissarin zeigten den Frauen in der Halle der Schule Altstadt, wie man einen Täter im wahrsten Sinne des Wortes auf die Matte bringen kann.

„Das Ergebnis ist faszinierend“, fasst Gerhard Rodigast seine Erfahrungen zusammen. „Wenn der Lehrgang beginnt, sind die Frauen noch zurückhaltend.“ Aber nach dem zweitägigen Training seien die Teilnehmerinnen wie verwandelt. „Sie strahlen dann Selbstsicherheit aus.“ Diese Wirkung der Trainingsstunden sei für ihn die beste Motivation für sein ehrenamtliches Engagement.

Bereits seit mehr als zehn Jahren zeigen der Judo-Selbstverteidigungslehrer und die Polizistin regelmäßig zwei Mal im Jahr in ihren – kostenlosen – Seminaren, wie sich bedrohte Frauen mit Gebärden, Griffen, Tritten und treffenden Worten wehren können. Das Training soll dazu beitragen, die Nerven zu behalten und nicht überstürzt zu reagieren. Die Kurse in Zusammenarbeit mit der Polizei Rendsburg und dem Rendsburger Turn- und Sportverein (RTSV) werden von dem Kreissportverein unterstützt sowie finanziell von dem Inner-Wheel-Club Rendsburg gesponsert. „Es ist uns wichtig, dass das Angebot kostenfrei bleibt und dadurch allen Interessentinnen offen steht“, betont Rodigast.

„Der Bedarf wird immer größer“, stellt der Rendsburger fest. Die Kurse sind stets ausgebucht. Die Altersspanne reichte bei dem jüngsten Kursus von 16 bis 74 Jahren. Die Ängste seien bei den Frauen gestiegen. Sachlich betrachtet sei die Zahl der Bedrohungen zwar nicht so stark wie allgemein angenommen. Dennoch begleite viele Passantinnen ein ungutes Gefühl, wenn sie in der Öffentlichkeit unterwegs sind.

„Angreifer erwarten ein leichtes Opfer, wenn jemand den Blick nach unten senkt und mit herunterhängenden Schultern herumläuft“, weiß der Experte. Besser sei es, sich geistig auf Gefahrensituationen vorzubereiten. Die Absolventinnen des Lehrgangs haben gelernt, Hemmschwellen zu überwinden und sich nicht mehr in die Opferrolle drängen zu lassen. Sie wissen: Angst fängt im Kopf an – Mut auch.