Frauen mit Rhythmus im Blut

von shz.de

20. September 2018, 14:18 Uhr

Das Ensemble „CoeurBalla“ tritt heute um 20 Uhr in der Kulturwerkstatt Aukrug in Innien auf. Das Konzert wird von dem Kulturförderverein Aukrug präsentiert.

Der Gruppenname „CoeurBalla“ („das Herz tanzen lassen“) ist Aufforderung und Programm zugleich. Hinter dem melodisch klingenden Namen verbergen sich vier Frauen, die die gemeinsame Leidenschaft zur Musik eint: „Wir spielen, was uns gefällt, und das sind feurige 7/8-Rhythmen vom Balkan, Gypsy-Musik, Orientalisches, aber auch stimmungsvolle finnische Walzer und eigene Kompositionen.“ Die Musikerinnen arrangieren die Stücke selbst, passend zu der Instrumentierung der Band, bestehend aus Saxophon, Gesang und Percussion, Akkordeon und Kontrabass. Das Publikum ist eingeladen – wie der Name schon sagt – „das Herz tanzen zu lassen“.

Karten kosten im Vorverkauf zehn Euro und sind in der Kulturwerkstatt Aukrug oder online auf www.kultur-aukrug.de erhältlich. Über die Internetseite reservierte Karten sind an der Kasse hinterlegt und müssen 30 Minuten vor dem Konzert abgeholt werden. Nicht eingelöste Reservierungen gehen an die Abendkasse, wo die Karten zwölf Euro kosten.