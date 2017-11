Nord-Ostsee-Kanal : Frachter läuft aus dem Ruder

vergrößern 1 von 2 Foto: becker 1 von 2

von Helma Piper

erstellt am 26.Nov.2017 | 15:34 Uhr

Gleich zwei Mal geriet ein Frachter auf dem Kanal in Not. Zuerst prallte das Schiff „Scot Leader“ in die Böschung der Rader Insel, dann berührte es den Fähranleger Nobiskrug.

Wie die Polizei mitteilte, war die Rudermaschine des Frachters am Freitagabend um 21.55 Uhr ausgefallen, und das Schiff geriet in Höhe der Rader Insel in die Uferböschung der Südseite. Zunächst konnte der Frachter unter britischer Flagge, der Richtung Brunsbüttel unterwegs war, aus eigener Kraft weiterfahren. Doch als die „Scot Leader“ gemäß einer behördlichen Weisung den Kreishafen in Rendsburg anlaufen sollte, streikte die Rudermaschine erneut, so dass es zu einer Berührung mit dem Fähranleger Nobiskrug kam.

Trotzdem erreichte das Schiff um 23.35 Uhr schließlich den Hafen. Dort soll nun der Defekt überprüft werden, bevor die Seeleute die Genehmigung zur Weiterfahrt erhalten.

Am Fähranleger Nobiskrug sind nach Polizeiangaben vermutlich keine Schäden entstanden. Auch hier soll noch eine genauere Inspektion folgen. Der Schiffsverkehr war nach dem Unfall kurzzeitig zwischen Schacht-Audorf und Schülp für die Schifffahrt gesperrt worden.