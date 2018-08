Jetzt im Handel : Fotokalender zeigt historisches Rendsburg

Der neue Kalender von „Foto Wagner“ enthält zwölf Schwarz-Weiß-Motive aus dem Stadtbild.

von nir

21. August 2018, 19:45 Uhr

Rendsburg | Sie wecken Erinnerungen an die 1950er- und 1960er-Jahre: Die Schwarz-Weiß-Motive des neuen Kalenders von „Foto Wagner“ für 2019. Mit dabei ist auch der historische Altstädter Markt (Foto). Das Archiv des Geschäfts von Inhaber Dietrich Maaß umfasst mehr als 3500 Aufnahmen. Seit 2008 veröffentlicht er diese in seinem Kalender. Die neuste Ausgabe ist ab sofort zu einem Preis von 27 Euro erhältlich, sowohl bei „Foto Wagner“ im Stegen als auch bei der „Coburg’ schen Buchhandlung“. Bestellungen unter Telefon 0 43 31/ 2 70 64 oder per E-Mail an info@ foto-wagner-ek.de.