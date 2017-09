2600 Bilder in fünf Tagen : Fotograf aus Rendsburg-Eckernförde hat Faustballer im Fokus

vergrößern 1 von 2 Foto: lz 1 von 2

von Torge Meyer

erstellt am 07.Sep.2017 | 14:03 Uhr

Im wahren Leben ist Rouven Schönwandt Versicherungsmakler in Hohenwestedt, wohnt mit seiner Familie in Nortorf. Seine Freizeit widmet er dem Faustballsport, seiner großen Leidenschaft. Der Bundesligaspieler steht aber nicht nur selbst auf dem Feld. Der 41-Jährige hält den Faustballsport mit seiner Nikon-Kamera fest. Dabei ist es ihm egal, ob er Amateure oder die ganz Großen des Rückschlagspiels in den Fokus nimmt. Bei den World Games – internationaler Wettkampf nicht-olympischer Sportarten – im polnischen Breslau hielt Schönwandt den Sieg des deutschen Teams fest.

Als Fotograf der Deutschen Faustball Liga und der International Fistball Association (IFA) machte sich Schönwandt, gerade aufgestiegen mit dem TSV Schülp bei Nortorf in die 2. Bundesliga, auf den Weg ins acht Stunden entfernte Breslau. „Ich sollte nur die deutschen Spiele fotografieren, habe aber alles aufgenommen. Mittlerweile erwarten das alle von mir“, sagt Schönwandt, der bereits bei der Weltmeisterschaft in Cordoba/Argentinien (2015) und den Europameisterschaften in Österreich (2016) erste Erfahrungen auf Weltklasseniveau gesammelt hat. Schönwandt, der bei den World Games 2005 in Duisburg noch auf der Tribüne als Fan saß und den damaligen Fotografen Heino Kreye unter die Lupe nahm, muss die Balance zwischen Fan-sein und fotografischer Professionalität hinbekommen. „Gar nicht so einfach, wenn sich Deutschlands Hauptangreifer Patrick Thomas verletzt und plötzlich Schweiz der Turnierfavorit ist“, sagt Schönwandt, der sich bei kniffligen Situationen, wie dem 1:2-Rückstand im Finale gegen die Eidgenossen, selbst disziplinieren muss: „Zusammenreißen, weiter fotografieren.“ Auf einen möglichen Matchball ist der 41-Jährige mittlerweile gut vorbereitet: „Da habe ich beide Kameras am Start. Dann heißt es rauf aufs Feld und Dauerfeuer.“

Vor knapp 20 Jahren hat der Faustball-Enthusiast seinen Internet-Blog www.faustballbilder.de Leben eingehaucht. „Dort sind mehr als 200.000 Bilder von mir online.“ Großes Geld verdient Schönwandt damit nicht, ist ehrenamtlich unterwegs, bekommt gerade einmal eine Aufwandsentschädigung: „Man muss schon verrückt sein. Für mich ist das Spaß, obwohl ich schon unter Druck stehe, gute Bilder zu machen.“ Doch der Bundesligaspieler weiß, wie sich seine Faustballkollegen bewegen und in welcher Situation ein gutes Foto zu erwarten ist. Und technisch ist er auch ganz vorne dabei, hat in den Anfangsjahren analoge Bilder eingescannt und dann online gestellt: „Ich habe vor zwei Jahrzehnten ohne Ahnung vom Fotografieren angefangen.“ Jetzt legt Schönwandt noch viel mehr Wert auf Qualität, fotografiert in Raw-Format, um die zum Teil 28 Megabyte großen Fotos am Bildschirm zu bearbeiten. „Mir ist die Dynamik im Bild wichtig. Jedes Foto wird bearbeitet, dafür brauche ich aber nur noch zehn Sekunden.“ Bei den World Games hat er in fünf Tagen rund 2600 Bilder geschossen: „Ich mache weniger Fotos als früher, dafür heute bessere.“