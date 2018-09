Forschung beginnt im Unterricht

Plöner Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie zu Gast in der Herderschule / Wissenschaftler stellen ihren Berufszweig vor

von shz.de

14. September 2018, 16:56 Uhr

„Wissenschaft zum Anfassen“ konnten am Freitag die Schülerinnen und Schüler des Abschlussjahrgangs der Herderschule erleben. Dr. Heike Seybold vom Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie in Plön gab spannende Einblicke in aktuelle Forschungsthemen zum Immunsystem von Pflanzen und Pflanzenkrankheitserregern, so genannten Phytopathogenen.

Anschaulich machte die Wissenschaftlerin deutlich, auf welche Weise sich Pflanzen gegen Schädlinge oder Fressfeinde wehren.

Dazu hatte sie unter anderem Ruccola und Radieschen mitgebracht. „Diese sind bitter zum eigenen Schutz“, erklärte sie. Unter dem Mikroskop konnten die Schüler sich dann genau anschauen, welche Schutzmechanismen die Acker-Schmalwand, auch Schotenkresse oder Gänserauke genannt, entwickelt hat.

„Die Wissenschaftsstunde hat mir sehr gut gefallen, es war informativ“, sagte Niklas Arps. „Ein sehr spezifisches Thema wurde im Detail dargestellt.“ Der 17-Jährige könnte sich vorstellen, nach dem Abitur ein naturwissenschaftliches Studium zu wählen. „Eventuell auch Biologie.“ Auch sein Mitschüler Lee Aspinall war von dem „Biologieunterricht der anderen Art“ angetan. Beruflich will er jedoch nicht in diese Richtung gehen. „Naturwissenschaft – das ist nichts für mich“, stellte der 18-Jährige klar fest. Dr. Sabine Hansen-Behrendt, Lehrerin für Biologie und Chemie, hat das Max-Planck-Institut an die Herderschule geholt. 19 Schulen in Schleswig-Holstein haben den Zuschlag erhalten, am gestrigen Max-Planck-Tag Besuch von Forschern aus Plön zu erhalten. „Das Max-Planck-Institut an unserer Schule – das hatten wir noch nie“, freute sich die Lehrerin. Den Schülern werde ein Einblick in die wissenschaftliche Arbeit geboten. „Sie stehen vor dem Abitur und bekommen hier Anreize für ihr eigenes Tun.“ Begeistert war Hansen-Behrend auch von der Wissenschaftlerin, die ihr Forschungsgebiet vorstellte. „Sie sprüht vor Begeisterung.“

Der Max-Planck-Tag bot am Freitag in 32 Städten Deutschlands Besuchern die Gelegenheit, Forschung live zu erleben und nicht zuletzt mit den Menschen, die hinter dieser Forschung stehen, in Kontakt zu kommen.

Anlass für dieses Wissenschaftsfestival sind drei Jubiläen der Max-Planck-Gesellschaft: Vor 70 Jahren wurde die Max-Planck-Gesellschaft als Nachfolgeorganisation der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft gegründet. Vor 160 Jahren wurde Max Planck in Kiel geboren, und vor 100 Jahren wurde er mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet.