Rendsburger Sportkolumne: Spottplatz : Fockbeks Probleme vom Elfmeterpunkt

Die Fußballer des FC Fockbek haben bislang nur einen von vier Elfmetern verwandeln können. Sie bräuchten Hans-Joachim Abel.

von Joachim Hobke

03. September 2019, 17:06 Uhr

Hans-Joachim Abel dürfte heute wohl nur noch den Fußball-Nerds bekannt sein. Der gelernte KfZ-Mechaniker brachte es in den 70er- und 80er-Jahren zwar immerhin auf 183 Bundesligaspiele für Fortuna Düsseldorf, den VfL Bochum und Schalke 04, zu ganz großem Ruhm hat es für „Jochen“ trotz seiner insgesamt 70 Tore aber nicht gereicht. In der Vita des heute 67-Jährigen steht als größter sportlicher Erfolg der Wiederaufstieg mit Schalke in die 1. Liga 1984, nachdem die „Knappen“ ein Jahr zuvor das Oberhaus verlassen mussten. Nationale oder internationale Titel blieben Abel ebenso versagt wie eine Berufung der damaligen Bundestrainer Helmut Schön und Jupp Derwall in die DFB-Auswahl. Bei den gegnerischen Torhütern war der bullige Stürmer indes gefürchtet – vor allem für seine teils brachialen Elfmeter. Ästhetik spielte für Abel dabei keine Rolle. Sein Motto: Hauptsache der Ball ist hinter der Linie.16 Mal trat er in der Bundesliga zum Strafstoß an – und verwandelte problemlos alle 16. Damit ist Abel noch heute bester Elfmeterschütze in der Geschichte der höchsten deutschen Spielklasse.

Einen mit Abels Gabe hätten sie beim FC Fockbek sicher gerne in ihren Reihen. Denn die Schützlinge von Trainer Frank Wolter haben so ihre Probleme vom Elfmeterpunkt. In den bisherigen sechs Saisonspielen in der Fußball-Verbandsliga Nord entschieden die Schiedsrichter gleich viermal auf einen Strafstoß für den Aufsteiger, doch nur einmal entpuppte sich das auch als Vorteil für die Fockbeker. In den anderen Fällen scheiterte man am gegnerischen Torhüter, traf den Pfosten oder die Latte. Macht unterm Strich eine Erfolgsquote von schlappen 25 Prozent. Das ist ausbaufähig. Vielleicht sollten sich die Fockbeker Rat bei Dr. Georg Froese holen. Der Berliner hat mit seiner Doktorarbeit zum Thema „Sportpsychologische Einflussfaktoren der Leistung von Elfmeterschützen“ 2012 den DFB-Wissenschaftspreis gewonnen.

Wie man einen Strafstoß verwandelt, können die Nachwuchskicker des TuS Nortorf am Freitag ja mal Rafael van der Vaart fragen. Bei Facebook hat der Verein ein Training mit dem ehemaligen HSV-Star gewonnen. Dessen Elfmeterbilanz in der Bundesliga liest sich gar nicht mal so schlecht: zehn Versuche, acht Tore. Okay, nicht ganz so gut wie Abel. Dafür ist van der Vaart nicht nur den Nerds bekannt.